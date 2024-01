„Együtt, egymásért érdemes élni” – Önkénteshét a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központban

Az út előtt nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek érdekes programokkal, hogy a lakóknak örömet szerezve együtt, vidáman, békességben töltsenek el pár napot annak reményében, hogy lelkileg töltődhetnek mindannyian. Éjszaka utaztak, fáradtan érkeztek, a lakókat mégis énekszóval ébresztették a fiatalok.

Az ott töltött pár nap alatt végzett tevékenységeiket próbálták úgy összeállítani, hogy az adott körülményekhez képest minden lakó számára élvezhetőek legyenek. A csapat tagjai remekül együttműködtek, hiszen kellően jól ismerik egymást, így megvolt a szükséges bizalom, megértés és egymás bátorítása is.

„Úgy hisszük, megvolt bennünk az az egészséges összhang, amely segítségével együttes erővel kereshettük a problémák megoldására vezető utat – olvasható az önkéntesek beszámolójában. – Többek között megtanulhattuk egymásnak köszönhetően, hogy mi az a svábhurok, hogyan kell befőttesüvegből hógömböt készíteni, hogyan kell a legfeszültebb pillanatokban is türelmesnek lenni a társunkkal, fáradtan is együtt tiszta szívből nevetni, ugyanakkor azt is, mit jelent őszintén bocsánatot kérni és megbocsátani, a legnagyobb sérelmek esetén is. Hálásak vagyunk a Jóistennek mindezért, és az együtt töltött időért!

A lakóknak a szeretetükért, a mosolyaikért, befogadásukért, a meleg öleléseikért, biztatásukért, amivel feltöltötték szívünket-lelkünket erővel, szeretettel, boldogsággal! Nem utolsósorban köszönetet mondunk a lehetőségért Frédi atyának és Marcinak, köszönjük a türelmüket, az esti beszélgetéseket, és minden más hozzájárulásukat. Köszönjük az ott dolgozóknak, hogy mindenben igyekeztek a segítségünkre lenni, és támogattak bennünket!

Visszavágyunk Nyíregyházára, abba a szeretetteljes közegbe, amelyben fejlődhettünk mint csapat, és külön-külön is mint Isten szeretett gyermekei!” – fogalmaztak személyes hangvételű beszámolójukban, amelyet a Szent Kamill Rehabilitációs Központ honlapján IDE KATTINTVA olvashatnak el teljes terjedelemben, ahol a kapcsolódó képgalériát is megtekinthetik.

Forrás és fotó: Szent Kamill Rehabilitációs Központ

Magyar Kurír