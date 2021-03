„Engem öljetek meg!” – A mianmari egyház védelmezi a békés tüntetőket

Soha nem gondolta volna, hogy egyszer majd híres lesz. Pedig az őt megörökítő fénykép, amelyen az utcán térdre borulva könyörög a tőle néhány méternyi távolságra fenyegetően felsorakozott rendőröknek, bejárta a világot. Az olasz Avvenire katolikus portál közzétette Ann Rosa Nu Tawng nővér beszámolóját arról a napról, amelyet megörökít a híressé vált fénykép.

Ann Rosa a 454 főt számláló Xavéri Szent Ferenc Nővérei burmai egyházmegyei kongregáció tagja. 1977. november 7-én született a mianmari Shan állam egy kis falujában, 13 gyerek közül ötödikként. Mjitkjina egyik egyházmegyei kórházában dolgozik ápolónőként.

A nővér tanúságtételét március 12-én, pénteken este meg lehet hallgatni egy imádságokból és tanúságtételekből álló webináriumon, amelyet az Olasz Missziós Kiadó szervez az AsiaNews hírügynökség és a Pápai Külmissziós Intézet nemzetközi teológiai szemináriuma közreműködésével. Az online alkalomra a www.emi.it címen lehet feliratkozni. Az imádságot két burmai szeminarista és Matteo Zuppi bolognai érsek vezeti.

A február 28-ai összecsapások alatt kétszer is eltalálták a szerzetesnővért a kövek, amelyeket a rendőrök parittyákkal lőttek ki a tüntetőkre. Így számolt be az eseményekről: „Mianmar népéhez tartozom, osztozom érzéseiben, szomorú vagyok amiatt, ami történik. Február 28-án a városomban sok ember ment ki az utcára, békésen. Én éppen a betegeket gondoztam a klinikánkon, mert a politikai helyzet miatt az állami kórházak zárva vannak. Egyszer csak katonai, rendőrségi teherautók kezdtek jönni. Utasaik kiugrottak a járművekből és azonnal elkezdtek lőni, verték az embereket, gumibotokat és parittyákat használtak. Kiabáltam a tüntetőknek, hogy menjenek be a klinikára és odamentem a rendőrökhöz. Láttam, hogy a felvonulók veszélyben vannak, mert más városokban vérbe fojtották a tüntetéseket, ezért elhatároztam, hogy megvédem őket. Az életem árán is.

Engem öljetek meg, ne ezeket az embereket, mondtam a rendőröknek. Tudtam, hogy Rangunban, Mandalay-ban és Nepjidában sok embert lemészároltak, mint az állatokat. Végül a rendőrök felhagytak a civilek üldözésével. A városomban nem öltek meg aznap egy tüntetőt sem, másutt viszont sokan megsérültek.”

Ann Rosa nővér hangsúlyozta, hogy mindenféle etnikumú és vallású emberek tüntetnek, a főszereplők a fiatalok. Sokan kockáztatják az életüket a békéért, az igazságosságért, a demokráciáért. Az országért tüntetnek. Sok embert kegyetlenül meggyilkoltak a katonák. Senki nem tudja, hogy végződik az összecsapás. Ann Rosa nővér nem bocsátkozik politikai elemzésekbe, azt vallja, az ő fegyvere az imádság gyenge ereje. És mindenkitől ezt kéri: „Kérem az Urat az országomért, tegyétek ti is ezt velünk együtt.”

Márciusban tovább nőtt a feszültség Mjitkjinában, 8-án a katolikus templom előtt a rendőrök megöltek két fiatalt, heten megsebesültek, több tucat embert letartóztattak. Az egyház a tüntetők mellett áll, Francis Daw Tang nyugalmazott püspök és néhány szerzetesnővér igyekeznek megakadályozni a vérontást. A Fides hírügynökségnek így nyilatkoztak: „Azt kérjük, ne öljenek, ezért fordulunk a katonákhoz. Félünk, hogy megölik a fiatal tüntetőket. Jelenlétünk, a hit emberei, a békeszerzők jelenléte segíthet, hogy eltérítsük őket a szándékuktól és megértsék, minden élet szent.” Ann Rosa Nu Tawng nővér is köztük van, azóta készült róla egy újabb fotó, amelyen nem csak ő borul térdre, hanem vele szemben két buddhista vallású rendőr is, akik a kezüket is összeteszik előtte tiszteletük jeléül.

Az AsiaNews hírügynökség közzétett egy fényképet, amelyen egy pap megy oda tárgyalni a rendőrökkel annak érdekében, hogy ne bántsák a tüntetőket.

A mianmari egyház sok üldöztetést megélt már, hűséges és állhatatos. Ahogyan Charles Maung Bo bíboros, ranguni érsek fogalmazott 2014-ben, az ország evangelizálásának ötszázadik évfordulóján: „Népünknek szembe kellett néznie a szegénységgel, az üldöztetéssel, a halállal is, de soha nem szűnt meg tanúskodni a hitéről. Ez a könnyek és vér által megszilárdult hit egyesít mindannyiunkat.”

A burmai hadsereg február elsején vette át a hatalmat katonai puccsal. Egyéves szükséghelyzetet hirdetett, miután csalással vádolták meg a 2020. novemberi választások után a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) pártot, amelynek vezetőjét, Aung Szan Szú Kji kormányfőt őrizetbe vették. Februárban az emberek az utcára vonultak a rezsim elleni tiltakozásként. A tiltakozó megmozdulások és a polgári engedetlenségi mozgalom annak ellenére növekszik, hogy a hadsereg már éles lőszert is bevetett a felszámolásukra. Mára már több mint hatvan halottja van az összecsapásoknak, legalább kétezer embert letartóztattak, és folytatódnak az éjszakai razziák. A katonai vezetéssel ellenségesnek tartott médiát elhallgattatták. Az orvosi ellátás is veszélyben van, sok rendelőt megrongáltak, a kórházakat katonák tartják ellenőrzés alatt.

