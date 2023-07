„Ez nem háború, hanem terrorizmus” – Orosz támadás Odessza ellen

„Ez nem háború, hanem terrorizmus. Lesújtanak Odesszára, városokat rombolnak le, rakéták és újra csak rakéták zuhannak. Számolják a halottakat és a sebesülteket. Ez terrorizmus. Imákat kérek. Ez minden, amit kérünk” – mondta Sirokoradjuk püspök, aki nehezen talált szavakat arra, hogy leírja, ami a városban történt azokban az órákban.

A székesegyház az UNESCO által védett műemlék, akárcsak Odessza egész történelmi központja. Szerencsére Kaszperov művét, az Istenszülőt – Odessza patrónáját – ábrázoló ikont sikerült kihúzni a katedrális törmelékei alól. A csodatévő képet körülvevő ikonkeret üvege megsérült, de a kép, bár poros, nem rongálódott meg jelentősen. Több száz odesszai ment a lerombolt székesegyház elé, hogy az Istenszülő ikonja előtt imádkozzanak.

Sajnos az áldozatok száma is emelkedett: a július 23-i támadást követően a halálos áldozatok száma két fő, a sebesülteké huszonkettő. A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka további hat személy megsérült Odesszában, amikor egy másik támadásban egy gabonaraktárat is találat ért. E támadást az orosz fegyveres erők a kikötő ellen iráni drónokkal hajtották végre.

„A székesegyházunk (Szűz Mária mennybevétele római katolikus székesegyház – a szerk.), minden templomunk és a hívek, Istennek hála, jól vannak – közölte Sirokoradjuk püspök –, de Odesszában súlyos gondok vannak. Semmit sem tehetünk. Csak imádkozunk, és várjuk, hogy véget érjen ez a brutális háború.” A püspök elmondta: előző nap olvasta Ferenc pápa szavait, aki az Úrangyala imádsága végén Odessza városára emlékezett. „Köszönöm a Szentatyának. Köszönöm, hogy mindig imádkozik a meggyötört Ukrajnáért. Ez a megemlékezés nagyon fontos számunkra.”

A kikötőváros elleni orosz támadásokról az Odesszából származó kijevi püspök, Vitalij Krivitszkij is nyilatkozott, aki jelenleg a városban tartózkodik. „Ma éjjel – írta Facebook-bejegyzésében – Odesszában lehetetlen volt aludni. Nagyon hangos és nyugtalanító volt. Reggel, amikor a szertartásra mentem, láttam a lerombolt otthonokat, és a polgárokat, akik a közművekkel együtt azon dolgoztak, hogy eltávolítsák az éjszakai bombázások okozta károkat. És mindezt főleg Odessza történelmi központjában, amely az UNESCO védelme alatt áll, ahová minden nyáron szívesen jönnek turisták a világ minden tájáról – különösen oroszok, akik most rombolják le azt, amit az őseik építettek. Most már hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy Odessza lakói legyőzzék az oroszok iránt érzett gyűlöletüket.“

Különösen megrendült a moszkvai patriarkátushoz tartozó ukrán ortodox egyház, akihez az Urunk Színeváltozása székesegyház is tartozik. A városban nehezen értik meg, hogy orosz fegyverek pusztítanak el egy templomot, amely hű maradt az orosz egyházhoz. A legelfogadottabb hipotézis a tragikus hiba és az egyre kevésbé pontos rakéták használata.

Agafangel odesszai metropolita nagyon kemény, elítélő szavakat használt: „A rakéták – olvasható az egyházmegye sajtószolgálata által kiadott nyilatkozatában – megsebezték minden odesszai polgár szívét, akik kemény munkájukkal és imájukkal újjáépítették ezt az 1936-ban lerombolt szentélyt. Bármi legyen is az úgynevezett szégyenletes »különleges katonai művelet« célja, semmi sem igazolhatja a gyilkolást és az erőszakot, a pusztítást és a menekülésre kényszerítést. Még mindig nem értjük, kitől akarnak megszabadítani minket. Az élettől? Ez az ukrán nép ellen elkövetett valódi népirtás; mindazok őrülete, akik parancsot adnak Ukrajna bombázására, katonáink és népünk megölésére“ – jegyezte meg a hierarcha.

Az odesszai ortodox egyházmegye határozottan támogatja az olasz minisztertanács tegnapi döntését, miszerint „egyedülálló restaurátori szakértelemmel” segítenek az odesszai székesegyház és Ukrajna egyéb művészeti örökségének újjáépítésében.

„Az orosz agresszorok lerombolják a magtárakat, éhezők millióit fosztják meg az élelemtől. Tönkreteszik európai civilizációnkat, annak szent szimbólumait. Egy szabad nép nem hagyja magát megfélemlíteni, a barbárság nem fog győzedelmeskedni” – olvasható a Chigi-palota által július 23-án kiadott és az odesszai egyházmegye honlapján újra közzétett közleményben.

Fordította: Hollósi Judit

