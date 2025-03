„Ha mindent elveszítünk, de a hit megmarad” – Kós Károlyra emlékeztek Gyulafehérváron

Az ünnepélyes esemény kezdetén Lázár Hunor, az EMEI elnöke köszöntötte az egybegyűlt elöljárókat és kispapokat, majd a jelenlévők együtt elimádkozták az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola imáját.

A megemlékezés első részében elhangzó előadás Kós Károly életútjáról ismertette, kitérve gyermekkorára, tanulmányaira és sokrétű tevékenységére.

Bemutatták az általa tervezett épületeket és templomokat, például a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot és a szecessziós stílusjegyeket hordozó kolozsvári Kakasos templomot.

Az esemény második része Kós Károly írói munkásságát helyezte középpontba, megemlítve többek között a Varjú nemzetség című regényt.

Az előadásokat és a megemlékezést közös ima zárta.

Kós Károly életműve napjainkban is meghatározó szerepet tölt be az építészet, az irodalom és az erdélyi magyar kultúra területén. Hagyománytisztelő és alkotó szemlélete a jövő nemzedékei számára is követendő példaként szolgál.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Főegyházmegy/Romkat.ro; Seminarium Incarnatæ Sapientiæ

