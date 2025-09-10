A romániai katolikus püspökök Kolozsváron üléseztek a Boldog Iuliu Hossu bíborosnak szentelt évben

A találkozónak a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye adott otthont, abban a városban, amely Boldog Iuliu Hossu vértanú püspök tanúságtételének és szolgálatának nyomait őrzi.

Kiemelt jelentőségű pillanat volt a püspökök részvétele azon az ünnepségen, amelynek keretében a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem a Görögkatolikus Teológia Kar előterjesztésére díszdoktori (doctor honoris causa) címet adományozott Claudio Gugerotti bíborosnak, a Keleti Egyházak Dikasztériuma prefektusának.

Az ülés megnyitóján részt vett Claudio Gugerotti bíboros, valamint Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa. A két főpásztor vezette az eseményt megnyitó szent liturgiát a Színeváltozásról nevezett görögkatolikus székesegyházban, illetve az eseményt lezáró liturgiát a Szűz Máriáról nevezett Kongregáció kolostorában. Az ülés megnyitóján részt vett továbbá Ciprian-Vasile Olinici államtitkár (Vallásügyi Államtitkárság) és Ronny Alessio SJ, a Jézus Társasága euromediterrán térségbeli provinciálisa.

A főpásztorok találkozója a Iuliu Hossu bíborosnak szentelt emlékév jegyében zajlott, amelyet megemlékező programok kísértek, mint például a Kolozsvári Román Nemzeti Operában megrendezett ünnepi gála. A püspökök imában és testvéri közösségben adtak hálát Istennek Boldog Iuliu Hossu bíboros tanúságtételéért, és az Úr áldását kérték Lucian Mureșan bíboros, görögkatolikus nagyérsek számára, aki betegséggel küzd.

Az ülés során a főpásztorok felkeresték a helyi római katolikus közösséget is, és szeptember 5-én, pénteken, Kalkuttai Szent Teréz ünnepén szentmisét mutattak be a Szent Mihály-templomban.

A plenáris ülésen a következő három évre Böcskei László nagyváradi római katolikus püspököt a konferencia elnökévé, Aurel Percă érseket pedig a testület állandó tanácsának tagjává választották. A statútum szerint Lucian Mureșan bíboros a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke.

A püspökök megvitatták az ifjúság- és családpasztorációt, a papságot, a társadalmi kommunikációt, az oktatást és a jogi területeket érintő témákat, amelyeket a konferencia bizottságai készítettek elő, ugyanakkor jóváhagyták a Katolikus Akció, valamint a Camino de Compostela Barátai Egyesület által bemutatott javaslatokat. A főpásztorok tanulmányozták a Püspöki Szinódus Általános Titkárságának legutóbbi dokumentumait, amelyek a XVI. rendes közgyűlés javaslatainak alkalmazására vonatkoznak, az „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés” téma jegyében.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia következő plenáris ülésének a jászvásári római katolikus püspökség ad otthont 2026. május 11–13. között.

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus főpásztorai alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, a mindenkori pápával.

Szöveg: Francisc Ungureanu főtitkár

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír