„Jézusról szóljon az életetek” – Papszentelés Székesfehérváron

A szentmisén koncelebrált a 25 éves papságát idén ünneplő Martos Levente Balázs püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora; a vasmisés Horváth Imre; a gyémántmisés Brückner Ákos Előd O.Cist. és Léber Miklós; az aranymisés Bohn István; valamint az ezüstmisés Gedő Attila; Tóth Tamás és Burbela Grzegorz Ludwik SVD atyák.

Az ünnepen az egyházmegye papsága, a szemináriumi elöljárók és szerzetesek, valamint az új papi hivatásokért imádkozó Prohászka Imaszövetség tagjai mellett a nagy számban résztvevő hívek, hozzátartozók, rokonok és barátok imádkoztak együtt a szentelendőkért és a jubiláns papokért. A főpásztor a szentmise elején XVI. Benedek pápa 2007-es vatikáni papszenteléskor elhangzott szavait idézte: „Amikor az oltárhoz léptek, amely az életszentség mindennapos iskolája számotokra, hogy ott megújítsátok a kereszt áldozatát, egyre jobban megértitek majd az isteni Mester szeretetének gazdagságát, amely ma bensőségesebb barátságra hív benneteket. Ha engedelmesen hallgatjátok, ha hűségesen követitek, megtanuljátok majd átültetni életetekbe és lelkipásztori szolgálatotokba szeretetét és a lelkek üdvéért vállalt szenvedését”.

A szentmise keretében végzett papszentelés szertartása a jelöltek bemutatásával kezdődött. „Hirdessétek mindenkinek az Isten Igéjét, amelyet örömmel elfogadtatok, elmélkedjetek az Úr törvényén. Amit olvastok, azt higgyétek, amit hisztek azt tanítsátok, és amit tanítotok azt kövessétek is. (…)

Ne felejtsétek el, hogy az emberek közül nyertetek kiválasztást, és az a küldetésetek, hogy őket Istenhez vezessétek.

(…) Tartsátok szem előtt a Jó Pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon másoknak, keresse és megmentse, aki elveszett” – mondta a megyéspüspök a szentelendőkhöz szóló beszédében.

Spányi Antal püspök Keresztelő Szent János és Jeremiás próféta alakját is kiemelte beszédében, akik erős férfiakként vállalták az Úr által nekik készített feladatot, amelyhez mindvégig hűségesek is maradtak. A papnak ma is ez a feladata, hangsúlyozta a főpásztor:

„Istenhez kell mennie, Istennel kell találkoznia. Vigyétek őhozzá az emberek életét és minden ügyüket, és Istentől hozzátok el az ő áldását és kegyelmét a világnak, a rátok bízottaknak”.

A pap Istenhez megy. A hozzá vezető út meredek és keskeny, az önmegtagadás kemény próbája ott van életében. A lemondás önmagáról, az önátadás Istennek mindennapi feladat.

„Élesszétek lelketekben az oltár áldozati tüzét. Róla, Jézusról szóljon az életetek! A pap Jézus barátja. Ne önmagatokat akarjátok megvalósítani, mert ez kudarcba vezető út.

Ne féljetek önmagatokat Istenben elveszíteni, őhozzá igazítani mindent és nem a világhoz.

Itt, a szentelési oltárnál odaadjátok életeteket, ezen már soha ne is változtassatok – biztatta a főpásztor az újonnan szentelteket. – Osztozzatok az emberek életében, a betegek szenvedésében, a családok küzdelmeiben, a fiatalok útkereséseiben, a magányosok és mindenki életében. Nehézségeikben álljatok mellettük. Mert, aki Krisztusban elveszíti életét, az megtartja azt. Így találjátok meg az Egyházban az emberek szolgálatában a magatok életét, Istent szolgálva.”

A szentbeszéd után az áldozópapjelöltek egyenként a főpásztor elé járultak, és letérdelve tiszteletet és engedelmességet ígértek a püspöknek. A Mindenszentek litániája alatt a jelöltek arcra borulva imádkoztak, majd a papszentelés ünnepélyes mozzanatai következtek, amelyek a püspöki kézfeltételből és a felszentelő imádságból álltak. Ezután következett az újonnan felszentelt papok kezeinek krizmával való megkenése. A stóla és a miseruha felvétele után a felszenteltek megkapták szolgálatuk eszközeit: az ostyát a paténán és a borral megtöltött kelyhet. A szentelési szertartás lezárásaként a püspök a felszentelt papokkal békecsókot váltott, amit a papság áldása tett teljessé. Ezt követően az újonnan felszentelt papok együtt mutatták be a szentmisét főpásztorukkal.

A szentmise végén Spányi Antal püspök megköszönte mindazoknak, akik az újonnan felszentelteket a papi hivatás felé segítették. Személyesen köszöntötte a jubiláns papoknak a hűséges szolgálatot és átadta a Szentatya áldását számukra. Az újmisés atyák áldásukat adták először a szentelő püspökre, majd minden megjelent a hívőre, amit a jubiláns papok áldása követett.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír