„Keresd a békét, és járj utána!” – Hortobágyi Cirill főapát Bartholomaiosz pátriárka látogatásáról

„A béke nemzetközi és össztársadalmi szinten is az egyik legfontosabb téma napjainkban. Ezt jelzi az is, hogy Őszentsége Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka elfogadta a Pannonhalmi Főapátság meghívását, és főelőadóként részt vesz a szeptemberben tartandó nemzetközi ökumenikus konferenciánkon, amelynek középpontjában a béke áll” – mondta Hortobágyi T. Cirill főapát.

A látogatás előkészítésén már hónapok óta dolgoznak. Az előzmények azonban még ennél is régebbre, a Pannonhalmi Főapátság első ökumenikus konferenciájáig nyúlnak vissza. A szerzetesközösség már 2021-ben is a keresztény egyházak legjelentősebb képviselőit hívta falai közé. A konferencia főelőadója Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke volt. 2022-ben pedig a szinodalitással kapcsolatban a világegyház egyik legfontosabb alakja, Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára látogatott Pannonhalmára az ökumenikus konferenciára.

„Azon az alkalmon előadott a Konstantinápolyi Egyetemes Patriachátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttségének vezetője is. Ekkor szólítottuk meg Job Getcha pizídiai metropolitát kérésünkkel, miszerint szeretnénk, ha Őszentsége Bartholomaiosz megtisztelné jelenlétével a 2023-as konferenciát. A pátriárka pedig örömünkre elfogadta a felkérést” – mesélte az előzményekről Cirill főapát.

„Keresd a békét, és járj utána!” Ez a zsoltáridézet, amely a bencés rend alapító atyjának, Szent Benedeknek a Regulájában is olvasható, az idei konferencia mottója. A főapát hozzátette: „Ez nagyon aktuális és fontos téma, de mindazonáltal nem szeretnénk leszűkíteni a közös gondolkodást aktuálpolitikai kérdésekre.” Így szó lesz a békétlenség történelmi tapasztalatairól, azaz az egyházszakadásokról és a megosztottság társadalmi vetületeiről is.

A konferencia fő témája a teremtett világ békéje is. „Isten a földet harmóniában teremtette, hogy ott az ember, az állatvilág és a természeti környezet békében éljen egymás mellett. Ez az egyensúly azonban emberi tevékenységünk révén egyre inkább megbomlik. A Föld önregeneráló képessége már nem elég, hogy helyreállítsa az okozott károkat. Ezért kiemelten is fontos, hogy beszéljünk a teremtett világ békességéről” – fejtette ki Hortobágyi Cirill. Majd hozzátette: mindezeken túl nem lehet elmenni az ökumenizmus témája mellett sem, mert ha a különböző felekezetek és vallások nem tudnak egymással békében élni, hogyan is tudnák a béke felé vinni a világot?!

Bartholomaiosz pátriárka 2023. szeptember 21-én, csütörtökön érkezik meg Budapestre, majd onnan Pannonhalmára. Másnap itt tart elődást az ökumenikus konferencián, este pedig beszédet mond a Szent Márton-bazilikában az ökumenikus vesperáson. A liturgiát Antoine Kambanda bíboros, a ruandai Kigali érseke vezeti. Látogatása harmadik napján a pátriárka a főapátságban találkozik az itthoni ortodox papsággal, majd meglátogatja a bakonybéli bencéseket. Vasárnap Szent Liturgiát végez a pannonhalmi bazilikában, elutazása napján, hétfőn pedig előadást tart a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezésében megvalósuló ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencián, Budapesten.

Ezeknek a programoknak részleteit is egyeztette a főapát és Dejcsics Konrád OSB júniusi isztambuli látogatásuk során a pátriárkával. Bartholomaiosz a pünkösdi liturgiára is meghívta őket, ami különleges élményt jelentett – számolt be Hortobágyi Cirill. A szentmise után pedig együtt ebédeltek a pátriárkával, így kötetlenebb keretek között is tudtak beszélgetni. Meséltek neki Pannonhalmáról, a szerzetesközösségről és a főapátság küldetéseiről is.

A főapát szerint Bartholomaiosz pátriárka látogatásának hasonlóan nagy a jelentősége, mint Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának. Ő testesíti meg ugyanis egy személyben a teljes ortodoxiát. „Ahogy a Szentatya az egész Katolikus Egyház jövője számára helyez el súlypontokat megnyilatkozásaival, úgy a pátriárka beszédei is iránymutatóak az ortodox egyházban. Ezért is rendkívül megtisztelő, hogy szeptemberben bencés közösségünkkel, a társegyházakkal, az evangélikusokkal és reformátusokkal, valamint a kisebb történelmi egyházakkal együtt gondolkodik a békéről.”

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Pannonhalmi Főapátság; Lambert Attila

Magyar Kurír