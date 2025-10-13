„Kész az én szívem, Istenem” – Örökfogadalmat tett Kovács Virág Kata FMM

Megtelt a Szeplőtelen Fogantatás templom Budapesten október 4-én délelőtt Virág nővér örökfogadalom-tételére. A Ferences Család számos tagja eljött az örömteli ünnepre: lengyel és más nemzetiségű Ferences Mária Misszionárius nővérek, ferences testvérek és nővérek, barátok, családtagok mind Virág nővérért imádkoztak.

A szentmise kezdete előtt Kobus Edit FMM, a budapesti nővérek közösségének elöljárója felolvasta Virág nővér életrajzát, és bevezette a jelenlévőket a szertartás menetébe. Ezután megkezdődött a szentmise.

Berhidai Piusz OFM provinciális kiemelte, hogy 77 év óta először tesz újra magyar nővér örökfogadalmat ebben a közösségben – ezért különösen is hálát adhatunk.

Az igeliturgiában Sirák fia könyvéből, a Galatáknak írt levélből, illetve Szent Máté evangéliumából olvastak fel.

Ezután Piusz testvér szólította Virág nővért, aki kérte fogadalomtételét és szerzetesi családjának támogatását.

Az örökfogadalomra készülő nővér kérésére a hívek válasza ez volt: „Istennek legyen hála”. Valóban, mindig hálát adhatunk a megszentelt életet, a vita consacratát választókért, hogy válaszoltak a hívásra, és életüket teljesen Krisztusnak adták.

A szentbeszédet Kárpáti Kázmér OFM mondta, aki Virág nővér gyóntatója volt az első fogadalmát követő években.

Kázmér testvér hangsúlyozta Jézus üzenetét a felolvasott evangéliumi szakaszból: Isten a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki országa titkait, nem a bölcseknek. Ahogy Jézus magasztalja az Atyát, úgy dicsőítette elsőfogadalmakor Virág nővér is az Urat. Választott jelmondata a a 107. zsoltár első verse volt: „Magasztaljátok az Urat, mert jó: mert irgalma örökké megmarad!” Szent Ferenc ünnepén erre emlékeztetjük magunkat, hogy szüntelenül áldjuk a Teremtő Istent, aki vezeti életünket – mondta a szentmise szónoka.

Felidézte, hogy Virág nővér Szent Valentin napján, február 14-én költözött be a Ferences Mária Misszionárius Nővérek rendházába, ahol hasonlóan vett nagy fordulatot az élete, mint egy szerelmespárnak.

Isten és ember kapcsolata hasonlít a jegyességhez: a szerzetes Krisztus jegyesévé válik az örökfogadalomban. Isten és ember kapcsolatában erős a bizalom, a szeretet; gondot viselnek egymásra és a kapcsolatra. Egységben élnek, és folyamatos párbeszéd van köztük.

Ez a válaszkészség mutatkozik meg Virág nővér másik jelmondatában is, amelyet örökfogadalmára választott: „Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem” (Zsolt 57,8).

A virág a sivatagos helyeken győzedelmeskedő életet, illetve az ember törékenységét szimbolizálja. Isten szereti, óvja az embert, és gondoskodik róla, és szépséget adott neki a világban, hogy boldog legyen. A szépség megtanít minket látni az ő bőkezűségét és végtelen szeretetét, hogy ne csak a teremtett világ hasznát keressük, hanem minden dolog értékét megértsük – fogalmazott Kázmér testvér.

A keresztény misszió is elsősorban erről szól: a misszionárius átadja a fiataloknak, az időseknek, a betegeknek azt az örömhírt, hogy van értelme az életnek: Krisztus szeretete. A misszió nem propaganda vagy manipuláció, nem a kereszténység marketingje, nem csak a szép és jó megmutatása.

A misszió tanúságtétel arról, aki az életet adta nekünk, és aki már születésünk előtt szeretett minket.

Szent Ferenc is komoly missziós munkát végzett; még a szultánhoz is elment, hogy békét vigyen a muszlimok és a keresztények kapcsolatába, összekötött ellenségeskedő kultúrákat – emelte ki a ferences atya.

Végül elmesélt egy vidám és tanulságos történetet Virág nővér újoncidős korából: lengyelországi évei alatt Virág nővér felelt az ottani rendház élelmiszer-ellátásáért, ő gondozta a baromfiudvar állatait. Egy alkalommal nem tojtak elég tojást a tyúkok, amelyre azt a hirtelen megoldást találta, hogy Szent Ferenchez hasonlóan beszél a tyúkokhoz, hogy tojjanak több tojást. Ha a jószágok hallgattak Virág nővérre, az emberek is hallgatni fognak a szavára missziós küldetése során – mondta a szentmise szónoka.

A szentmise a Mindenszentek litániájával és a fogadalomtétellel folytatódott.

Ezt követően Virág nővér aláírta a fogadalmi könyvet. Majd a papok körbeállva áldást mondtak.

Piusz atya a fogadalmi gyűrűt is megáldotta és átadta a fogadalmat tett nővérnek, akit társai öleléssel köszöntöttek.

A szentmise végén Virág nővér megkapta Eufemia Glenny FMM generális elöljárójától missziós küldetését, hogy folytassa az evangelizációt a Mindenszentek régiójában: Ausztria, Németország, Szlovákia, Magyarország, Bosznia, Lengyelország, Ukrajna és Oroszország területén.

Virág nővér záró beszédében hálát adott szerzetesi küldetéséért Istennek, a családjának és a ferenceseknek, majd lengyelül is szólt rendtársaihoz.

A szertartás után az ünneplés a rendházban folytatódott. A nővérek minden jelenlévőnek szeretetvendégséggel készültek.

Szöveg: Nyáry Borbála

Forrás: Ferences Média

Fotó: Milkovics Veronika

Magyar Kurír