„Kis lángunkkal növeljük az isteni fény ragyogását” – A szegényekért imádkoztak Nagyváradon

Az immár hagyományossá vált eseményt mindig a szegénység elleni küzdelem világnapjához legközelebb eső csütörtökön tartják meg országszerte, többnyire forgalmas közterületeken, ahol minél nagyobb tömegek fejezhetik ki együttérzésüket a szükséget szenvedőkkel azáltal, hogy szimbolikusan meggyújtanak egy-egy mécsest. A szolidaritás lángjai ezúttal sem hiányoztak a nagyváradi Caritas-székhelyen, a nagy tömegek viszont igen – írta az idei rendezvényről szóló összefoglalójában Szombati-Gille Tamás.

A járványhelyzetre való tekintettel csak a segélyszervezet munkatársainak szűk köre vehetett részt az október 15-i rendezvényen, amelyen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök és Rajna József Caritas-igazgató vezetésével imádkoztak a rászorulókért és a világjárvány megszűnéséért.

Ez a megpróbáltatás a fizikai távolságtartás ellenére nem távolíthat el minket egymástól, sem azoktól, akik nélkülöznek – mondta a főpásztor. Beszédében kiemelte: „A Caritas-alkalmazottaknak ez a feladatuk, ami nemcsak egy egyszerű emberi tevékenység, hanem magasabb szintű elköteleződés, az Úr Jézus példáján, aki maga is találkozott a betegekkel és mindazokkal, akik segítségül hívták őt. Ezért fontos, hogy a mai körülmények között is aktívan keressük az együttérző közelség kinyilvánításának lehetőségeit embertársaink iránt, akkor is, ha fizikailag távolságot kell tartanunk.”

„A mécsesek lángja arra emlékeztet, hogy a mi kis fényünk is hozzáad valamit a napvilághoz. A saját kis lángunkkal növeljük az isteni fény ragyogását” – fogalmazott Böcskei László püspök a rendezvényen, mely közös imádsággal zárult.

Forrás és fotó: Romkat.ro



Magyar Kurír