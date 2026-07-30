„Legyen öröm az iskolakezdés!” – Elindította kampányát a Katolikus Karitász

„Tizenhat éve indult el az a program, melynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska- és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Karitász országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak” – kezdte beszámolóját Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója.

Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását – mondta a szervezet országos igazgatója. – A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult Lépcsőfok program is.

Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés, a cél, hogy végigkísérjék a családokat a tanév során.

Ebben a szolgálatban részt vesz a Karitász országos hálózata: a 16 egyházmegyei karitászközpont és a több mint 800 plébániai csoport. Van, ahol saját forrásokra is támaszkodnak.

Zagyva Richárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudtak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik közreműködnek a program megvalósításában.

József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgatóhelyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Karitász szolgálatának egyik sarokköve az intézményekben és a programok során megvalósuló szociális munka. A másik vetület az önkénteshálózat, melynek munkatársai el tudnak jutni a perifériára is, felmérve, hogy milyen konkrét segítségre van szüksége a rászorulónak.

A kutatások megerősítik a „ragadós padló” jelenséget, mely azt jelenti, hogy a mélyszegénységben élő gyermekeknek szinte képtelenség kitörni abból a helyzetből, amelybe beleszülettek. Emiatt a tanulási esélyeik is csökkennek. A PISA-felmérések szerint Magyarországon a 15 éves diákok egyharmada nem érti azt, amit olvas, vagyis funkcionális analfabéta. A szociális nehézségekkel küzdők 50 pontos hátrányba kerülnek, amit maguktól nem tudnak ledolgozni. A hátrányos helyzetből induló fiatalok több mint 20 százaléka úgy kerül ki az oktatási rendszerből, hogy nem szerez semmilyen végzettséget.



A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyereket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak százezer forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani: sportszerre vagy utazási költség térítésére éppúgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése.

József Imre igazgatóhelyettes néhány példával illusztrálta az elhangzottakat. Az egyik diák félévkor négy tantárgyból megbukott – az önkéntesek és a mentorok az ő korrepetálásában segítettek. A motiváció egy márkás cipő volt. A sikeres program végén meg is kapta azt a diák, ami után elmondta, hogy még soha nem volt a lábán új cipő. A másik rossz szociális helyzetben élő fiatal technikusnak tanul – neki abban segítettek, hogy méltósággal tudjon részt venni az oktatásban. Egy másik diáknak a tehetség kibontakoztatásában segítettek úgy, hogy a különórákat fizették.

Ezt követően a sajtó munkatársai egy kis videót tekintettek meg a Lépcsőfok programról, melyben egy kisbéri diák és családja beszélt arról, miben és hogyan segít nekik az országos és a győri karitász. Ebből kiderült, hogy a program fontos eleme a személyes találkozás, a rászoruló problémáinak közvetlen ismerete.

A kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka (Boggie) énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését.

Mint elmondta, egyszerű munkáscsaládból származik, vagyis neki sem volt egyszerű kitörni a szerény körülmények közül. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést megkaphassa. Kiemelte: a kapott segítséget többek között a program támogatásával is szeretné „visszaadni”.

A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója keretében érkező adományokat az iskolás gyermekek támogatására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 forint) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján (www.karitasz.hu) keresztül, „iskolakezdés” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, „iskolakezdés” megnevezéssel Ezzel párhuzamosan a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat.

Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

Baranyai Béla/Magyar Kurír