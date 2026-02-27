„Legyünk a békességteremtés emberei!” – Gondolatébresztő jegyzetek az evangélium nyomán

„Az utóbbi időben mindnyájan érzékeljük az országban uralkodó felfokozott társadalmi hangulatot, a növekvő feszültséget és a megosztottságot. A közélet, valamint a szűkebb és tágabb közösségeink is hordozzák ennek a légkörnek a lenyomatát.

Éppen ez a tapasztalat indított arra, hogy március 1-jétől húsvétig naponta rövid, gondolatébresztő jegyzeteket tegyek közzé – az evangélium mentén elmélkedve arról, miként lehetünk a békességteremtés emberei a társadalomban és az Egyházban.

A nagyböjti időszak különösen is alkalmas arra, hogy megálljunk, elcsendesedjünk és újra ráhangolódjunk arra a forrásra, amelyből valódi békesség fakad. Ebből a forrásból merítve szeretnék lelki iránytűt adni magamnak és mindazoknak, akik keresik a béke útját.

Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem március 1-jétől ezen a közös úton!” – fogalmaz, közös gondolkodásra hívva, Varga László püspök.

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán teszik majd közzé.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

