„Nem az egyházat kell megreformálni, hanem meg kell térni” – Barsi Balázs atyával a Hanghullámon

A Veszprémi Főegyházmegye Hangullám programsorozatának vendége ezúttal a ferences lelkiség egyik legismertebb magyar képviselője, Barsi Balázs atya volt, akivel Loószné Dömötör Enikő beszélgetett Szent Ferenc halálának – vagy ahogy a ferences hagyomány nevezi: „tranzitusának”, azaz az örök életbe való átmenetének – 800. évfordulója kapcsán.

Szent Ferenc mindenkié

Barsi Balázs OFM előadása elején arra hívta fel a figyelmet, hogy Assisi Szent Ferenc nem csupán a ferences rend vagy a katolikus egyház szentje. Személyisége és életpéldája túlmutat minden felekezeti határon. Mint fogalmazott:

Szent Ferencet sajátjának érzi a keresztény világ egésze, de még a nem hívők közül is sokan példaképként tekintenek rá.

A teremtett világ iránti tisztelet, az emberi személy méltóságának felismerése és az egyszerűségben megélt öröm olyan értékek, amelyek ma is megszólítják az embereket.

Barsi Balázs szerint azonban Szent Ferenc legnagyobb öröksége nem valamely tanítása vagy intézményalapító munkája, hanem maga a megtérése;

a válság, amely kegyelemmé vált.

Az előadás központi témája Szent Ferenc lelki útja volt. A ferences szerzetes rámutatott: a fiatal Ferenc szeretetre méltó, népszerű és tehetséges ember volt, aki gazdag családban nőtt fel, és nagy álmokat dédelgetett. Életében azonban elérkezett egy olyan pont, amikor a korábban fontosnak tartott dolgok elveszítették jelentőségüket. Egy súlyos betegség és a belső üresség megtapasztalása arra késztette, hogy feltegye a kérdést, mi az élet végső értelme.

Barsi Balázs OFM szerint ez a keresés minden ember életében megjelenhet. Nem feltétlenül tragédiaként, hanem olyan kegyelmi pillanatként, amikor az ember már nem elégszik meg felszínes válaszokkal, hanem elkezdi keresni az igazságot. „Az igazságot akkor is keresem-e, ha az igazság engem is megítél?” – idézte John Henry Newman bíboros gondolatát a ferences szerzetes.

A leprásban Krisztussal találkozott

Ferenc megtérésének egyik meghatározó állomása volt, amikor egy leprással találkozott. Korábban undorodott a betegektől, most azonban odalépett hozzá, és szeretettel megcsókolta. Barsi Balázs szerint itt történt meg az a fordulat, amelyet maga Ferenc is így fogalmazott meg később: ami addig keserű volt számára, édessé vált. Hangsúlyozta, hogy

a kereszténység lényege nem elméletekben, hanem a másik ember személyének felismerésében áll.

„Az emberi személy a legnagyobb csoda” – fogalmazott.

A San Damianó-i kereszt üzenete

A lelki út csúcspontjaként Barsi Balázs a San Damianó-i templomban történt találkozást idézte fel. Ferenc itt imádkozott a feszület előtt, amikor meghallotta Krisztus szavát: „Ferenc, menj, és építsd újjá egyházamat, amely romokban hever!” A fiatal szent először szó szerint értette a felszólítást, ezért templomokat kezdett helyreállítani. Később azonban felismerte, hogy a meghívás sokkal mélyebb.

„Nem az egyházat kell megreformálni, hanem meg kell térni”

– fogalmazta meg Barsi Balázs az üzenet lényegét, aki szerint az Egyház megújulása mindig a személyes megtéréssel kezdődik. Amikor valaki komolyan veszi Krisztust és az evangéliumot, annak hatása a körülötte élőkre is átragad.

Az Egyház nem pusztán intézmény

Az előadás során többször visszatért az a gondolat, hogy az Egyházat nem szabad csupán emberi szervezetként szemlélni. Barsi Balázs OFM emlékeztetett: az Egyház történetében mindig voltak nehézségek, bűnök és gyengeségek, mégis Krisztus teste marad. Ezért Szent Ferenc sem lázadással vagy szakítással akarta megújítani az Egyházat, hanem saját életének megszentelésével. A ferences szerzetes szerint a szentek ereje éppen ebben áll, hogy

nem kívülről akarják megváltoztatni a világot, hanem hagyják, hogy Krisztus alakítsa át őket.

A keresztény ember hivatása ma is ugyanaz

Az előadás végén Barsi Balázs arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Ferenc példáját követve ne féljenek a megtérés útjára lépni. A 800 évvel ezelőtt élt assisi szent ma is arra tanít, hogy az ember igazi boldogságát nem a sikerben, a birtoklásban vagy az önmegvalósításban találja meg, hanem abban, hogy engedi magát Isten által megtalálni.

A résztvevők talán ugyanazt az egyszerű, mégis mindent átformáló üzenetet vihették magukkal, amely Szent Ferenc életét is megváltoztatta: Krisztus nem csupán keresésre hív bennünket, hanem arra, hogy engedjük: ő találjon meg minket.

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Június 28-án a Szent Miklós hajó fedélzetén Erzsébet és Teréz nővérek lesznek a Hangullám sorozat vendégei.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír