„Nem elegendőek a beszédek, konkrét gesztusokra van szükség” – A pápa üzenete a 44. Rimini Meetingre

Ferenc pápa augusztus 18-án, pénteken közzétett üzenetében, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, bátorítást küldött a Rimini Meetingként emlegetett, népek közötti barátság találkozójára, amelyet 1980 óta minden évben augusztus végén rendeznek meg az észak-olasz tengerparti városban, Riminiben. A találkozó idei témája: „Az emberi lét kimeríthetetlen barátság”. A Comunione e Liberazione Mozgalom által megrendezett Rimini Meetingre minden évben nagy számban érkeznek a hívek. Az egyhetes találkozón különféle magas rangú személyek vitatnak meg fontos kérdéseket kerekasztal-beszélgetéseken; továbbá különféle kiállításokat és tevékenységeket kínálnak az érdeklődőknek, a családoknak és a gyermekeknek egyaránt.

Ferenc pápa üzenete az idei rendezvényre a világot sújtó háborúk megemlítésével kezdődött. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Rimini Meetingre olyan időszakban kerül sor, amikor „a háború és a megosztottság haragot és félelmet szít a szívekben, és a többségtől eltérő embereket gyakran riválisnak tekintik. A globális és mindent átható kommunikáció hatására ez a széles körben elterjedt hozzáállás mentalitássá válik, a különbségek az ellenségeskedés tüneteként és a gyűlölködés egyfajta járványaként jelennek meg”. Ebben az összefüggésben a pápa szerint a rimini találkozó témája bátornak tűnik, „mert egyértelműen szembemegy a trenddel egy olyan időszakban, amelyet az individualizmus és a közömbösség jellemez, amely magányt és mások kiselejtezésének számos formáját eredményezi”.

Ebből a helyzetből saját erőből nem lehet kikerülni: „Az emberiség mindig is megtapasztalta ezt: senki sem menekülhet meg egyedül.” Ezért a történelem egy adott pillanatában Isten elküldte Fiát, aki barátként mutatkozott be. „A feltámadt Krisztus Lelke megtörte a magányt azáltal, hogy barátságát tiszta kegyelemként adta az embereknek” – hangsúlyozta a pápa.

A fiatalokhoz szólva a Szentatya az igaz barátság értékét emelte ki, amely kitágítja a szívet: „A hűséges barátok az Úr szeretetének, vigasztalásának és szerető jelenlétének tükrei.” Ferenec pápa arra is emlékeztetett, hogy pápaságának és tanítóhivatalának egyik jellemzője a másik ember mint testvér iránti nyitottság. Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájára utalva a pápa a társadalmi barátság fontosságát emelte ki, és megoldásként mutatta fel „még a legdrámaibb helyzetekben is – még háború esetén is – amikor ez hiteles [...] egy társadalomban, és ez az igazi egyetemes nyitottság lehetőségének feltétele”.

A barátság törvényét – folytatta üzenetében a Szentatya – Jézus fektette le, amikor azt mondta, nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Ferenc pápa ezért arra kéri „a keresztényeket és minden jóakaratú embert, hogy ne maradjanak süketek a világunkból Istenhez feltörő kiáltás láttán. Nem elegendőek a beszédek, inkább konkrét gesztusokra és közös döntésekre van szükség, amelyek a béke kultúráját építik ott, ahol mindannyian élünk” – hívta fel a figyelmet a pápa. Arra szólít, hogy tegyenek erőfeszítéseket a barátság szintjén az egymástól eltérő emberek között.

Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a „népek közötti barátság találkozója” továbbra is előmozdítja a találkozás kultúráját, amely mindenki számára nyitott, és amelyből senki sincs kizárva. „Minden résztvevő tanuljon meg egy kicsit Jézus módjára közeledni másokhoz, aki mindig kinyújtja a kezét, aki mindig igyekszik felemelni, meggyógyítani, boldoggá tenni az embereket, és elősegíteni, hogy találkozzanak Istennel.”

Üzenete végén a pápa annak a vágyának adott hangot, hogy a találkozás elősegíti a társadalmi barátságot, és apostoli áldását adta a Rimini Meeting minden résztvevőjére.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: (archív) ANSA; (archív) Vatican News Facebook-oldala; Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír