„A nevelés az élet szolgálata” – Lezárult Uzsalyné Pécsi Rita előadás-sorozata Kaposváron

Az események különböző nevelési témákat érintettek. A (le)építő kritika című előadás bemutatta, miért fáj a kritika, és hogyan lehet azt építő módon kezelni. A résztvevők különböző technikákat tanulhattak, miként tegyék elviselhetővé és hasznossá a kritikát, és milyen módszerekkel érdemes elkerülni a negatív hatásokat.

Egymás kedvéért születtünk címmel az emberi kapcsolatok és a nemi különbségek szerepét vizsgálta a szakember, különös tekintettel arra, hogyan lehet harmonikus kapcsolatokat kialakítani és fenntartani. Az előadás rávilágított a férfiak és nők agyi működésének különbségeire és ezeknek a nevelésben való hasznosítására.

Uzsalyné Pécsi Rita a harag kezelésének módszereit is taglalta egyik előadásában, bemutatva, hogy az tanulható és tanítható. Praktikus fogások és edzési terv is része volt az előadásnak, melyek segítségével a résztvevők saját maguk és mások számára is alkalmazni tudták a tanultakat.

Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel? címmel a fegyelmezés és a szabadság kapcsolatát elemezte a neveléskutató, a hatékony fegyelmezéssel kapcsolatos jellemző akadályokat és megoldásokat bemutatva. A résztvevők megtanulhatták, hogyan lehet a fegyelmezést szabadságkorlátozás nélkül alkalmazni.

Tekintély? Manapság? címmel a sorozat utolsó témája a tekintély kialakításának és fenntartásának módszertana volt, különös tekintettel a nevelésre és az oktatásra. A szakember bemutatta, hogyan alakul ki a külső és belső tekintély, és milyen eszközökkel lehet ezt hatékonyan fenntartani.

Az előadásokat követően lehetőség nyílt arra, hogy a jelenlévők kérdéseket vagy hozzászólásokat fogalmazzanak meg az adott témával kapcsolatban.

Az előadás-sorozat szeptember 26-án folytatódik a kaposvári püspökségen, amelyről további információ a CSAKAZÉRTIS a Családokért honlapján található.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír