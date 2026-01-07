„Nyíljon ki szívetekben az örömvirág” – Januári elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

Havas téli táj fogadta január első szombatján a Csíksomlyóra érkező zarándokokat. Az év első Mária-köszöntőjén a délután négy órakor kezdődő első imaórát a gyimesi hívek, a másodikat a csíkrákosi Sárosi Bálint Dalkör tagjai vezették. Közben a zarándokok a kolostor gyóntatószobáinál sorakoztak fel, hogy szentgyónáshoz járuljanak.

Az ünnepi szentmisét 18 órától Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Prédikációjában Szűz Mária istenanyaságáról beszélt. Mint mondta,

a loretói és más litániák több mint hatvan, szebbnél szebb megszólítást őriznek Máriáról, ám mindezek közül az Istenanya a legfontosabb, hiszen Isten senki másra nem bízott ilyen küldetést.

Rámutatott: a Szűzanya az angyali üdvözletkor igent mondott a hívásra, ám neki is végig kellett élnie a mindennapok szenvedéseit: meg kellett tapasztalnia József bizalmatlanságát, a népszámlálás nehézségeit, a szülés fájdalmát, az otthontalanság kilátástalanságát, a gyermekgyilkosság fenyegetését, a menekülést, majd szembe kellett néznie azzal is, hogy ki is az a huszonéves fiatalember, aki egy idő után egyre kevesebb időt töltött a műhelyben, de egyre gyakrabban találkozott a halászemberekkel. Vajon volt-e félelem a szívében a jövőt illetően? – tette fel a kérdést az ünnep szónoka.

„Lehet, hogy nem ennyire tudatosan, de ma is sok édesanya követi a Szűzanya példáját. Szeretettel és örömmel elfogadják gyermeküket, rövid ideig nevelgetik őket, majd az Úr visszakéri, emberhalászokká akarja nevelni őket. Csendesen megérinti a szívüket.

Nagy feladatokra hívja azokat, akik hajlandóak egész szívvel szolgálni embertársaik üdvösségét.

Ma is fájdalmas lehet az elválás az édesanyáktól, (...) de mindketten, anya is, fiú is vigasztalást kaphatnak az Égi Édesanyától, Isten szent anyjától” – biztatott a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

A szentmise után ugyancsak a csíkrákosi Sárosi Bálint Dalkör tagjainak vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött csíkrákosi férfiak vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát, akiket elkísért az egyházközség plébánosa, Márton István is.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió, a Mária TV és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette, a szertartás az alábbi videóra kattintva visszanéhzhető:

A következő Mária-köszöntő február 7-én lesz.

Forrás: Romkar.ro/Bíró István ferences sajtóreferens

Fotó: Erdélyi Ferencesek

