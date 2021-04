Oláh Miklós görögkatolikus papról, teológiai tanárról tartottak online konferenciát

Az „Oláh Miklósról mint Paidagógosz tész leiturgiaszról” című konferenciát a járványhelyzetre való tekintettel online tartotta meg az intézmény, a rendezvény szerkezete, módszere, tartalma követte a korábbiakét, ugyanis 2016-ban Rohály Ferenc, 2017 tavaszán Palatitz Jenő, 2017 őszén Orosz Sándor Ágoston, 2018-ban Timkó Mihály, 2020-ban Mosolygó Marcell személye állt ezen alkalmak középpontjában.

Az előadók a személyes emlékek felidézése mellett a teljes életutat felvázolták, nemcsak a szoros értelemben vett teológiai tanári munkásságot és liturgikus tanári tevékenységet bemutatva, hanem a papi és lelkipásztori élet állomásait is.

A konferencia résztvevőit Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes köszöntötte.

Elsőként Oláh Krisztina kapott szót, aki édesapja életpályájáról szólva úgy fogalmazott: „Istentől megáldott hosszú életét az Út, az Igazság és az Élet szolgálatában töltötte.” A második előadást Szabó Sándor, a Nyíregyházi Egyházmegye rangidős papja tartotta, mozaikszerűen felidézve Oláh Miklós lelkipásztori életének egyes momentumait.

Ezt követően Kruppa Tamás Oláh Miklóst mint spirituálist mutatta be, szót ejtve arról, hogy a két részre osztott oktatói és nevelői tevékenység közé egy parókusi, lelkipásztori szolgálat is beékelődött.

Ivancsó István Oláh Miklós teológiai tanári működése a hittudományi főiskolán című előadását Lőrinczi Róbert debreceni diakónus beszámolója követte, aki egykor növendéke is volt a pap-tanárnak.

Oláh Miklós papi életének és szolgálatának utolsó szakaszát Hajdúszoboszlón töltötte. Erről az időszakról későbbi utóda, Fekete András jelenlegi hajdúszoboszlói parókus beszélt.

Az emlékdélután előadás-sorozatát egy ugyancsak személyesebb visszaemlékezés zárta, Verdes Miklós, Oláh Miklós unokája mutatta be nagyapja lelkiségi és tudományos munkásságát.

Az elhangzott beszédek a tervek szerint kötetben is megjelennek. Ebben helyet kap majd Oláh Miklós önéletrajzi írása is, amelyet eredetileg a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata, az Athanasiana számára készített 2001-ben; egy másik, a teljes életutat bemutató írás; valamint a korábban nyomtatásban megjelent írásainak bibliográfiája is.

Az online eseményről a főszervező, Ivancsó István részletes beszámolóját a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján olvashatják el.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye



