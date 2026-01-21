„Sursum Corda” nagyböjti lelkigyakorlat házaspárok számára

A lelkigyakorlatot a jelentkező házaspár közös elhatározással, együtt végzi – ők egymás számára a „kötéltársak”. Nagyböjtben ez a közös lelki út felkészülés húsvét ünnepére, és meghívás arra, hogy a házastársi egység és szeretet elmélyülhessen, megújulhasson, a feltámadás öröme átjárhassa a házastársi szeretetet és beragyogja a családot.

Ehhez naponta lelki és gyakorlati impulzusokat, elmélkedésre és közös beszélgetésre alkalmas szövegeket, szentírási részeket és ajánlott imádságokat kap minden résztvevő Kentenich atya és Tilmann Beller atya szövegei alapján, melyek a házastársi kapcsolat elmélyítésére inspirálnak. Hetente egy hosszabb szöveg is közös feldolgozásra nyújt lehetőséget.

A lelkigyakorlat során a házaspárok nagyböjti elhatározásokat tesznek, amihez segítséget, ötleteket kapnak, és amelyek testüket-lelküket Isten és a nagyobb szeretet felé fordítják. A részt vevő házaspárok annyit vállalnak és olyan elhatározásokat tesznek, ami az élethelyzetüknek és a közös lelki nevezőjüknek megfelel.

A lelkigyakorlatban elsődleges a házaspárok közös útja, de házaspárokból álló (elsősorban online) csoportok is végezhetik, akik heti egy órában egymást támogatják, erősítik.

Jelentkezési határidő: február 14.

Bővebb információ és jelentkezés: ITT.

Az Exodus elnevezésű, férfiaknak szóló lelkigyakorlat programját egy horvát szerzetes pap dolgozta ki. A program a hétköznapi megszokások köréből való kivonulásra (exodus) hív, és három pillérre, az imára, az aszkézisre és a testvériség megélésére épül – a keresztény élet olyan aspektusaira, amelyek egyidejű gyakorlása révén megtapasztalható a test és a lélek nagyfokú megtisztulása. További információ: www.exodus90.hu Az Exodus mintájára jött létre a FIAT női lelkigyakorlat, amelynek résztvevői szintén aszketikus lemondásokkal, imagyakorlatokkal és a közösség ereje által igyekeznek közelebb kerülni Istenhez és embertársaikhoz. A FIAT elnevezés a Szűzanya Istennek mondott igenjére utal.

