„Szélmalomharcot vívunk” – Ferences helyzetkép Kárpátaljáról

2022. február 24-re virradóra az Oroszországi Föderáció támadást indított Ukrajna ellen, amelynek következtében az ukrán elnök hadiállapotot hirdetett országszerte. Erre reagálva a nagyszőlősi önkormányzat és a helyi egyéni vállalkozók egy önkéntesekből álló csoportot hoztak létre, és az abban való aktív részvételre felkérték a Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központot is, amelyet értelemszerűen elvállaltunk. Fő feladatunknak tűztük ki, hogy a frontvonal területéről, azaz Ukrajna keleti és központi részeiből az ország nyugati részébe (Kárpátaljára) menekülő nőknek és gyermekeiknek (családoknak), illetve időseknek ideiglenes szállást, élelmiszert, gyógyszert, meleg ruházatot biztosítsunk. Erre a célra egy gyűjtőpontot hoztunk létre, ahol az érkező humanitárius segélyeket fogadják, rendszerezik és a megfelelő helyekre eljuttatják. A karitatív központ többek között tartós élelmiszert, ruhaneműt, gyógyszert ajánlott fel, valamint a folyamatosan érkező adományok és felajánlások célba jutását biztosította.

2022. február 26. estétől az önkéntesekből álló csoport a Tiszaújlak–Tiszabecs ukrán–magyar határátkelőhely közelében felállított sátrakban éjjel 2 óráig fogadta a határátlépésre 8-10 órát váró mintegy 400 menekültet, akik gyalog, illetve autóval érkeztek. A kisgyermekes családoknak elsősorban meleg folyadékkal (tea, kávé, forralt víz), élelemmel, higiéniai alapanyagokkal szolgáltak, illetve lehetőséget biztosítottak a felmerülő szükségletek orvoslására (pelenka, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek stb.).

A Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ védőmaszkokat és fertőtlenítőszereket is adományozott a menekülteket segítő önkéntescsoportnak, ezeket egy gyűjtőponton fogadják, raktározzák, rendszerezik és szállítják a megfelelő helyekre. A karitatív központ folyamatosan segít a szállítmányozásban és a szünet nélkül érkező menekültek fogadásával és ellátásával kapcsolatos akciókban. Egy helyi szervezésű önkéntesekből álló csapat a katonaság védelmét szolgáló homokzsákok töltését és elszállítását is elkezdte, valamint az étkeztetésükben és ivóvízzel való ellátásukban is segített.

A Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ nagy mennyiségű egészségügyi adományt (kötszereket, gyógyszereket, ágytakarókat, polifoamokat) ajánlott fel a helyi gyűjtőpont számára. A segítségnyújtáshoz a Ferences Alapítvány gyors szervezéssel nagy mennyiségű adományt gyűjtött össze, amit a központban rendszereztünk és innen juttattuk el a rászoruló menekültek számára.

Ahogy arra számítottunk is, a kezdeti adományhullám a mai napra jócskán megcsappant, érthető módon, hiszen ez az értelmetlen vérengzés nemcsak Ukrajnát sújtja, de Európa gazdaságára is rányomja bélyegét (áremelkedések a gazdasági szféra minden területén). Nyár beállta óta tudatosan elkezdtünk spórolni, súlyozni, gondolva arra, hogy a helyi rászorulók száma jelentősen megnő, az árak napról napra emelkednek, az ingyenkonyha fenntartása egyre nehézkesebbé válik.

Intézményünk tevékenységi köre azzal bővült, hogy a városban, illetve a környéken elszállásolt belső-ukrajnai menekülteknek havi szinten alapélelmiszer-csomagot, higiéniai felszerelést, ruházatot biztosítunk. Jelenleg 157 menekültet látunk el, ezenkívül 215–225 adag meleg ebédet szolgáltatunk a rászoruló családoknak, egyedülállóknak és időseknek. Az ősz beálltával tűzifaadományt is eljuttattunk olyan rászorulóknak, akik csak ezzel tudják megoldani a mindennapi megmaradást. Havi rendszerességgel több száz „életmentő” csomagot állítunk össze, amiket a helyi önkéntesek csapata elvisz a harcok sújtotta területekre.

Jelenlegi helyzetünket súlyosbítja az a tény is, hogy az ősz beálltával országszerte elkezdték rakétatámadásokkal megsemmisíteni a létfontosságú infrastrukturális létesítményeket, első körben az energiaellátást véve célba. Mondhatjuk bátran, hogy a 21. század egyik alapvető, a működéshez szükséges hozzávalóját, az elektromos energiát vették el. Országszerte hetek óta akadozik az áramellátás, aminek az a következménye, hogy termelői cégek állnak le, kisebb magánvállalkozások zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, akadoznak mindennemű hivatali és egyéb szolgáltatások, hiszen lassan minden az elektromos energiától függ. Csak a megyénkben több település 16–20 órás folyamatos áramszünet alatt van, emiatt háztartások maradnak teljesen fűtés, víz nélkül; hűtők, fagyasztók, bojlerek stb. mennek tönkre. És a télnek még nincs vége…

Helyzetünk egyre kilátástalanabb, kétségbeejtőbb. Az itthon maradottak, önkéntesek, helyiek minden nappal egyre reményvesztettebbé válnak. Nemcsak fizikailag, de mentálisan is belefáradnak, belefáradunk ebbe az egyre fokozódó bizonytalanságba, látva azt, hogy szélmalomharcot vívunk; egyre nagyobb mértéket ölt a szegénység, az emberek egyre hitevesztettebbé válnak; a már több mint tizenegy hónapja tartó szorongásban és félelemben nő az agresszió, testvér testvér ellen támad, beindult egy állatias túlélési ösztön.

A jelenlegi helyzethez mérten igyekszünk jól lenni – nem mindig sikerül, de igyekszünk!

Sajnos, a körülmények egyre nyomasztóbbak, a mindennapi áramkimaradások talán most már elérik a csúcsot. 24 óra alatt 3×2 órán át van áram a munkahelyeken és otthonainkban is, a többi 18 órában az áramszolgáltatás szünetel.

A magyarországi Karitásztól kaptunk egy generátort, amelynek köszönhetően legalább az ingyenkonyha tud működni, viszont napi szinten 10 liter benzint fogyaszt, ami jelentős terhet ró az itteni segélyszervezet anyagi helyzetére.

Továbbra is folytatódik az általános mobilizáció, amelynek keretében sorra osztják a behívókat; mostanra már ott tartanak, hogy az utcákon kapdossák a férfiakat és viszik a frontra.

Mindezek mellett a legnagyobb tisztelettel köszönjük minden adakozó támogatását ebben a túlélésért vívott harcban. Támogatásuknak köszönhetően

egy kicsi reményt tudunk adni a rászorulóknak, hogy ne veszítsék el az emberségbe vetett hitüket, reményüket, hogy létezik még jó ebben a világban, olyan emberek révén, akik így, ismeretlenül segítő kezet nyújtanak. És legfőképpen meg kell őriznünk a Gondviselésbe vetett hitüket és hitünket, hogy mindennek van miértje és értelme, hogy segítséget nyújtó embertársaink révén a jó Isten gondoskodik hozzá esdeklő népéről.

Röviden ilyen a helyzet most Kárpátalján: nem túl kellemes, sőt egyre szomorúbb.

A kárpátaljai misszió és a nagyszőlősi Karitász munkáját támogathatják a Ferences Alapítványon keresztül.

