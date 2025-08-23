„A Szentföldön is megváltozhat az emberek szíve” – Pizzaballa bíboros az ima erejéről

„Hálásak vagyunk a Szentatyának a béke témájának szentelt figyeleméért, amelyre oly gyakran, szinte mindig visszatér – nyilatkozta a jeruzsálemi latin pátriárka a Vatikáni Rádiónak. – Ez egy nagyon érzékeny téma, amelyet mélyen átérzünk.

Nem ez az első alkalom, hogy ima- és böjtnapokat tartunk. Ezt tettük már a múltban is, és ez az egyetlen dolog, amit most is megtehetünk:

az ima és a böjt révén figyelmünket Istenre összpontosítjuk, hogy kegyelme révén megváltoztassuk az emberek szívét.”

A jeruzsálemi pátriárka azonban aggodalmának is hangot adott, hiszen az imára nem szabad úgy támaszkodni, mintha az „egy varázsformula lenne, amely megoldja a problémákat”. Az ima a szívek megváltoztatására szolgál, és az ima bármilyen más megközelítésű használata végül „csak frusztrációt” eredményezne.

„Az ima – mutat rá a pátriárka – a szívek megnyitására szolgál a gyűlölettel és mások elutasításával szemben, mint amilyen helyzetet teremtett a jelenlegi háború. Ezzel szemben a szívnek mindig nyitottnak kell maradnia a bizalomra, a jó cselekedetre. Ebben áll az ima ereje, különösen a Szentföldön, ahol most a másik ember elismerése szinte lehetetlen.”

Az ima és a böjt tehát erőt ad azoknak is, akik halál és erőszak sújtotta helyen élnek, ahol a béke szónak nincs már többé táptalaja „sem az intézményekben, a nagy szervezetekben, sem a politikai vagy sajnos akár vallási szervezetben. Ellenben otthonra lel sok olyan ember, mozgalom, csoport, egyesület és egyén szívében, akik nem hajlandók elfogadni ezt a negatív változást.

Az ima arra is szolgál, hogy köteléket teremtsen a különböző vallású emberek között, akik mindenek ellenére még mindig hinni akarnak abban, hogy az emberi szív – még a Szentföldön is – képes megváltozni”.

Az ima- és böjtnappal most megerősítjük, hogy „Krisztus nincs távol Gázától” – ahogy Pizzaballa bíboros a július 22-én a III. Teofil jeruzsálemi ortodox pátriárkával tartott sajtótájékoztatón, a gázai keresztény közösségnél tett látogatása után hangsúlyozta, amikor a gázai Szent Család katolikus templomot bombatámadás érte.

„Az ottani közösségnek az ereje éppen az imából fakad, hogy belülről ki tudjanak tartani ebben a szörnyű helyzetben. Egyelőre még nem látjuk, mi fog történni a most kezdődött megszállással, mi történik majd velünk, a szomszédainkkal, bárkivel.” Ám kitartásuk mutatja, hogy a nehézségek ellenére megpróbálnak segíteni, hogy élelmet és gyógyszert osztanak.

Ez az erő tehát pontosan az imából és abból az összetartozásból fakad, amelyet csak az ima adhat.

„Pénteken ezért együtt imádkozunk a Szentföldön. A hívek magukért és felebarátaikért imádkoznak, hogy a béke uralkodjon, hogy megszűnjön a félelem, mert most így nem tudunk aggodalom nélkül élni a Szentföldön” – zárta nyilatkozatát a jeruzsálemi latin pátriárka.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír