„A Szentföldön is megváltozhat az emberek szíve” – Pizzaballa bíboros az ima erejéről

Nézőpont – 2025. augusztus 23., szombat | 19:44
4

A jeruzsálemi latin pátriárka reményét fejezte ki a XIV. Leó által augusztus 22-ére meghirdetett böjti és imanap előestéjén: „Az ima ereje abban rejlik, hogy megnyitja az embereket a bizalomra, még egy olyan helyen is, ahol most a másik ember elismerése szinte lehetetlen.” Pierbattista Pizzaballa „hálás Leó pápa állandó figyelméért és abbéli reményéért, hogy az emberi szívek megváltozhatnak”.

„Hálásak vagyunk a Szentatyának a béke témájának szentelt figyeleméért, amelyre oly gyakran, szinte mindig visszatér – nyilatkozta a jeruzsálemi latin pátriárka a Vatikáni Rádiónak. – Ez egy nagyon érzékeny téma, amelyet mélyen átérzünk.

Nem ez az első alkalom, hogy ima- és böjtnapokat tartunk. Ezt tettük már a múltban is, és ez az egyetlen dolog, amit most is megtehetünk:

az ima és a böjt révén figyelmünket Istenre összpontosítjuk, hogy kegyelme révén megváltoztassuk az emberek szívét.”

A jeruzsálemi pátriárka azonban aggodalmának is hangot adott, hiszen az imára nem szabad úgy támaszkodni, mintha az „egy varázsformula lenne, amely megoldja a problémákat”. Az ima a szívek megváltoztatására szolgál, és az ima bármilyen más megközelítésű használata végül „csak frusztrációt” eredményezne.

„Az ima – mutat rá a pátriárka – a szívek megnyitására szolgál a gyűlölettel és mások elutasításával szemben, mint amilyen helyzetet teremtett a jelenlegi háború. Ezzel szemben a szívnek mindig nyitottnak kell maradnia a bizalomra, a jó cselekedetre. Ebben áll az ima ereje, különösen a Szentföldön, ahol most a másik ember elismerése szinte lehetetlen.”

Az ima és a böjt tehát erőt ad azoknak is, akik halál és erőszak sújtotta helyen élnek, ahol a béke szónak nincs már többé táptalaja „sem az intézményekben, a nagy szervezetekben, sem a politikai vagy sajnos akár vallási szervezetben. Ellenben otthonra lel sok olyan ember, mozgalom, csoport, egyesület és egyén szívében, akik nem hajlandók elfogadni ezt a negatív változást.

Az ima arra is szolgál, hogy köteléket teremtsen a különböző vallású emberek között, akik mindenek ellenére még mindig hinni akarnak abban, hogy az emberi szív – még a Szentföldön is – képes megváltozni”.

Az ima- és böjtnappal most megerősítjük, hogy „Krisztus nincs távol Gázától” – ahogy Pizzaballa bíboros a július 22-én a III. Teofil jeruzsálemi ortodox pátriárkával tartott sajtótájékoztatón, a gázai keresztény közösségnél tett látogatása után hangsúlyozta, amikor a gázai Szent Család katolikus templomot bombatámadás érte.

„Az ottani közösségnek az ereje éppen az imából fakad, hogy belülről ki tudjanak tartani ebben a szörnyű helyzetben. Egyelőre még nem látjuk, mi fog történni a most kezdődött megszállással, mi történik majd velünk, a szomszédainkkal, bárkivel.” Ám kitartásuk mutatja, hogy a nehézségek ellenére megpróbálnak segíteni, hogy élelmet és gyógyszert osztanak.

Ez az erő tehát pontosan az imából és abból az összetartozásból fakad, amelyet csak az ima adhat.

„Pénteken ezért együtt imádkozunk a Szentföldön. A hívek magukért és felebarátaikért imádkoznak, hogy a béke uralkodjon, hogy megszűnjön a félelem, mert most így nem tudunk aggodalom nélkül élni a Szentföldön” – zárta nyilatkozatát a jeruzsálemi latin pátriárka.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #béke #háború #imádság #Szentföld #szolidaritás #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató