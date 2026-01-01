„Tegyetek meg mindent, amit csak mond” – Ez lesz a szaléziak jelmondata 2026-ban

Az FMA egyetemes elöljárója, Chiara Cazzuola anya jelenlétében, a Segítő Szűz Mária Leányai Egyetemes Tanácsának tanácsosai és a Szalézi Család különböző csoportjainak képviselői előtt mutatta be hivatalosan Fabio Attard, Don Bosco 11. utódja a 2026. évi strennát. A mottó: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond – Hívők, akik szabadok a szolgálatra”.

A rend római központjában a társadalommal való párbeszéd és az evangélium „modern hirdetéséért” felelő szakmai csoport (Settore per la Comunicazione Sociale) és az IME Comunicazione (római székhelyű médiaügynökség, amely szorosan együttműködik a Vatikánnal, valamint a szalézi renddel is, ők felelnek felelnek a rendfőnök üzeneteinek vizuális megjelenítéséért és globális terjesztéséért – a szerk.) közreműködésével videó is készült a jelmondathoz.

Az estét Leslie Sandigo nővér, az FMA Szalézi Családért felelős főtanácsosa nyitotta meg, aki melegen üdvözölte a jelenlévőket és az élő közvetítésen keresztül csatlakozókat.

Beszédében hangsúlyozta a strenna értékét mint a rendfőnök ajándékát és az egység jelét az egész Szalézi Család számára, felidézve az üzenet lényegét: hogy ugyanolyan készséggel és szabadsággal fogadjuk el Mária hívását, mint a kánai menyegzőn a szolgák, felfedezve a szalézi identitást benne az Úr fiatalok szolgálatában álló szolgáiként.

Köszöntését imádság követte, amelyet a kánai menyegző evangéliumi szakasza ihletett, mindezt a szalézi novíciusok éneke kísérte. Az ima alatt öt amforát vittek a színpadra, amelyek a szalézi élet és küldetés nagy területeit – élő hit, nevelői szenvedély, testvéri közösség, prófécia, közös felelősség – szimbolizálták. Az utolsó amforát a rendfőnök, a generális anya és a szalézi munkatársak koordinátora vitte együtt, jelképezve a szalézi karizma megosztott és közösen viselt felelősségét.

Az ima végén világpremierként levetítették a 2026-os strenna videóját, amely a kánai menyegző evangéliumi jelenetéből kiindulva aktuális és lebilincselő olvasatot kínál a témáról. A videó bemutatja, hogy Mária kérése a szolgákhoz – „Tegyetek meg mindent, amit csak mond” – hogyan nyitja meg a hit, a szabadság és a szolgálat folyamatát, amely ma egy konkrét útra fordítható le, amelyet négy ige jellemez: nézz, hallgass, válassz, cselekedj. Mindez arra ösztönzi a Szalézi Családot, hogy tagjai ne maradjanak szemlélők, hanem Isten történelmi cselekvésének főszereplői legyenek, különösen a fiatalok mellett és azok mellett, akiknek „elfogyott a boruk”.

A videó megtekintése után Ausilia De Siena nővér, az FMA kommunikációért felelős főtanácsosa kerekasztal-beszélgetést vezetett Marta Rossi szalézi munkatárs; Alice Ferrigno, az Auxilium diákja és Fabio Attard SDB rendfőnok részvételével. A párbeszéd, amelyet a közönség részéről is gazdagított néhány hozzászólás, lehetővé tette a strenna lelkipásztori jelentésének és a nevelői közösségek mindennapi életére gyakorolt konkrét következményeinek mélyebb megértését.

A párbeszéd során felmerült kérdésekre válaszul, hogy miért kellene a fiataloknak Krisztust követniük, ismételten hangsúlyozták, hogy

a hit találkozásból fakad, nem pedig kötelességből,

amelyekhez a hiteles tapasztalatok és a hiteles tanúságtételek is hozzájárulnak. Arra vonatkozóan, hogyan lehet megtalálni a „jó bort” egy zavaros világban, hangsúlyozták az empatikus nézőpont szükségességét, amely képes ítélkezés nélkül belépni a valóságba. A strenna módszertanával kapcsolatban tisztázták, hogy nem technikákról van szó, hanem olyan folyamatokról, amelyek Krisztusban való gyökerezésből fakadnak. A távolság leküzdésére a megoldás a hiteles környezet megteremtése, ahol kérdések merülhetnek fel. Arra vonatkozóan, hogyan lehet túllépni az első benyomásokon, kiderült, hogy a hiteles közösségek utakat nyitnak.

A „kísérés” kérdésében Máriát a diszkrét és bizalommal teli jelenlét modelljeként mutatták be. Az „új borral” kapcsolatban a szalézi munkatársak részéről az a felhívás hangzott el, hogy térjenek vissza Don Bosco eredeti víziójához és a laikusokkal való közös felelősséghez. A technológiai zavaró tényezőkről kijelentették, hogy globális kihívást jelentenek, amelyet a kapcsolatok humanizálásával kell kezelni. Kiemelték, hogy a szolgák a kánai menyegző történetében nem pusztán végrehajtók, hanem felelősséggel rendelkező emberek: hallgatnak Jézus szavára, bíznak, kockázatot vállalnak, és a csoda aktív részévé válnak. Ők egy olyan Szalézi Család képét jelenítik meg, amelyet szabadsággal, közös felelősséggel és Isten cselekvésébe vetett bizalommal hívtak meg szolgálatra. Végül a hit tanúságtételéről szólva emlékeztettek arra, hogy

a Szentlélek megtérésre hív, a már hívőket pedig arra kéri, hogy hűséggel és örömmel vessenek.

Az esemény végén Chiara Cazzuola anya záróbeszédet mondott, amelyben őszinte köszönetét fejezte ki a 2026-os strenna szellemi mélységéért és tartalmi gazdagságáért, hangsúlyozva, hogy időszerű és prófétai felhívás arra, hogy

Krisztusban gyökerező hitet éljünk, amely képes hiteles szabadságot és örömteli szolgálatot teremteni,

teljes hűséggel Don Bosco karizmájához.

Különösen jelentős ajándék pecsételte meg a befejező pillanatot: a generális anya a Jó Pásztor ikonját adta át a rendfőnöknek, a közösség, a bizalom és a közös lelkipásztori felelősség jelképét.

Az este a Magnificat éneklésével ért véget, hálával és megújult elkötelezettséggel teli légkörben, a világszerte jelenlevő Szalézi Családra bízva a 2026-os strennát mint a következő év lelki és pasztorális iránytűjét.

