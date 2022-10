„Új életre hívsz” – Szombaton lesz az országos karizmatikus találkozó Kaposváron

Utoljára 2019-ben vehettünk részt élőben országos karizmatikus találkozón. Azóta példa nélküli kihívások vettek körül minket, sok megszokott dolog is új arcát mutatja körülöttünk, ezért arra keressük a választ, hogy a Szentléleknek mi az útmutatása számunkra a mai valóságunkban. Ilyen körülmények között különösen releváns a nap témája: „Új életre hívsz”, a vezérige pedig a sokunk életét meghatározó tapasztalatból indul ki: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle. (Jn 7,37–38)” Jézus többet ígér, mint túlélést, és nem titok, hogy a Szentlélekre számítunk, hiszen az ige így folytatódik: „Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni.”

A találkozón két – hazánkban is szeretett és jól ismert – Horvátországból érkező katolikus előadó mond tanítást: Mijo Barada és Josip Lončar.

Mijo Barada Splitben (Horvátország) született 1960-ban. Agráregyetemet végzett, saját birtokán gazdálkodik, emellett szakértő több intézetben. Nagycsaládban él feleségével és négy gyermekükkel. 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában, számos pappal együttműködve. 2010-ben az Ágoston-rend harmadrendi tagja lett. A világ számos országában tartott lelkigyakorlatokat, de elsősorban a balkáni háború sújtotta területeken. Mijo megkapta szolgálatára a pápai áldást. Hazánkban is minden évben egy-két hetet szolgál, és lelkigyakorlatokat tart lelki gyógyulásról, függőségekből és visszahúzó múltbeli dolgoktól való szabadulásról, identitásunk helyreállásáról, elköteleződésről, ifjúságról, családról, Máriáról, az Oltáriszentségről.

Josip Lončar 1964-ben született a horvátországi Repašban. Eredeti végzettsége szerint építészmérnök. Négy gyermek édesapja. A keresztény értékek hirdetése érdekében létrehozott Kristofori Alapítvány igazgatója és a Kristofori Evangelizációs Intézet vezetője, a Book című folyóirat főszerkesztője és a Rhema című folyóirat kiadója. Évek óta tagja az ACCSE-nek (Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelisation), a Katolikus Evangelizációs Iskolák Koordinátorai Egyesületének. Immár három évtizede végzett szolgálata során Horvátországban mintegy 300 plébánián, Magyarország számos településén és más országokban is tartott lelki szemináriumokat, előadásokat. A 2008-as Országos Karizmatikus Találkozó főelőadója volt. Miközben igehirdető, gyógyító és szabadító karizmájával végez szolgálatot, arról a meggyőződéséről tesz tanúságot, hogy az ember számára Jézus Krisztus az egyetlen hiteles választási lehetőség.

*

Varga László 1956-ban született Tapolcán. Előbb a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végzett filozófiai és teológiai tanulmányokat. 1982-ben szentelték pappá Tapolcán, a Veszprémi Egyházmegye szolgálatára. 1993-ban a kaposvári Szent Imre-templom plébánosává nevezték ki. Ugyanettől az évtől kezdve folyamatosan kórházlelkészként, egy ideig börtönlelkészként, majd tizenkét évig a Szent Imre Kollégium igazgatójaként is szolgált a plébániai munka mellett. 2017-ben Ferenc pápa kinevezte a Kaposvári Egyházmegye püspökének, és május 13-án püspökké szentelték. A mindennapi szentségimádás papi életének középpontjává vált. Pappá szentelésétől kezdve szervezi a közösségeket, hitoktatást végez, folyamatosan előadásokat, prédikációkat és lelkigyakorlatokat tart Isten szeretetéről, az Istenhez és a felebaráthoz vezető irgalmas szeretet útjáról. 2002 óta évente jelennek meg lelkigyakorlatos könyvei. Püspöki jelmondata egyetlen szó: „Irgalom”.

* * *

A karizmatikus találkozó október 22-én, szombaton 9.30-kor kezdődik. Délelőtt Mijo Barada, délután Josip Lončar tart előadást magyar fordítással. A tanítások közötti dicsőítések alatt gyónási lehetőséget és közbenjáró imaszolgálatot biztosítanak. A napot a délután 5 órakor kezdődő szentmise és azt követően hosszabb hálaadó dicsőítés zárja. Reggeltől a szentmise kezdetéig tíz év alatti gyermekek számára foglalkozást, felügyeletet tartanak. Helyszíni jegyvételre is lehetőség lesz, de online is lehet jegyet igényelni.

