1,5 millió forinttal segíti a kenyai fogyatékossággal élő gyerekeket az MMSZ jótékonysági koncertje

Többek között kerekesszékeket, gyógycipőket, hallókészülékeket vásárolnak, és akadálymentessé teszik a helyi iskolát.

A jótékonysági koncerten fellépett „A zene mindenkié” Egyesület Parafónia Zenekara, a Nem Adom Fel Alapítvány gospelkórusa, a Prima Primissima díjas Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium ütőhangszeres együttese, valamint Malek Andrea énekesnő és édesapja, Malek Miklós. A koncert teljes felvétele hamarosan megtekinthető lesz az MMSZ Nemzetközi Segélyezés YouTube-csatornán.

„A fogyatékossággal élők világnapja arra tanít minket, hogy észrevegyük a sajátunknál nagyobb akadályokat, hogy áttörjük a falakat, átjussunk a gátakon, rámpát tegyünk az árkokra, kiegyenesítsük a felesleges kanyarokat. Találjunk oda, merjünk közelebb menni egymáshoz! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai óriási tapasztalattal kötik össze az irgalomra szorulókat azokkal, akik segíteni tudnak – itthon és szerte a világban. Jól ismerik a távolságokat, a két egymás mellett élő ember közöttit éppúgy, mint a kontinensek közöttieket. Tudják, hol és miképpen lehet jól, okosan adni, érdemi támogatást nyújtani. Tudják, miből van hiány egy budapesti hajléktalanszállón vagy egy afrikai nyomornegyedben” – méltatta a kezdeményezést köszöntő beszédében Herczegh Anita, a korábbi köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete.

„A máltaisok titka, hogy sosem a lehetetlenre hívnak minket, hanem arra: javítsuk, szereljük, oldjuk meg azt, amit lehetséges! A megosztott tudás vagy néhány egyszerű tárgy világokat köt össze győzedelmesen.”

Amikor 2024 tavaszán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi segélyezéssel foglalkozó munkatársa a második legnagyobb kenyai város, Mombasa egyik nyomornegyedébe látogatott, hogy a tiszta vízhez való hozzáférés érdekében egy úgynevezett szanitációs központ építése kapcsán a helyi partnerekkel tárgyaljon, egy ezzel összefüggő, de hasonlóan súlyos problémával szembesült. A helyiekkel találkozva ugyanis megtudta, hogy a húszezer lakosú telepen rendkívül nagy arányban élnek fogyatékos gyermekek, akik semmilyen ellátásban nem részesülnek, és sokuk gyógyászati segédeszközök és akadálymentesítés híján még a lakóhelyül szolgáló bádogviskót sem képes elhagyni. Ahogyan az őket többségében egyedül nevelő édesanyák sem képesek őket felügyelet nélkül hagyni és munkát vállalni. Így nem is csak kétszáz, hanem sokkal több ember sorsát pecsételi meg a mozgásban akadályozottság.

„A szeretetszolgálat munkatársai úgy érezték, ennek a több száz embernek a sorsán segíteni keresztényi kötelesség, hiszen szervezetünk alapvetése, hogy a nélkülözőkhöz közel kell menni, odahajolni és meghallgatni őket” – mondta el a színpadon Lázár Alpár, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője. A kenyai és magyar gyógypedagógiai szakemberek és a helyi segítők közös munkájával egy több éves komplex program formálódott, amelynek során az édesanyák nemcsak a gyermekeik személyre szabott fejlesztésében kapnak segítséget, de az iskoláztatásukon keresztül a kicsik jobb jövőjében is bízhatnak. „Nem utolsósorban pedig Bogo Bogo lakosai közösséget is építenek, hogy a szülők egymásra támaszkodva képesek legyenek munkába járni és a napi gondokat megoldani. Aki ma ezen a színpadon itt van, mind ennek a csodának a részese, hiszen a materiális adományokon túl a lelki támogatás is eljut tőlünk 8745 kilométerre, a Bogo Bogo telep bádogházaiba” – tette hozzá Lázár Alpár.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenyai fogyatékos gyermekeket segítő programjáról bővebb információk az Akik a boszorkány átka ellen küzdenek – Magyar máltai fejlesztések egy kenyai nyomortelepen című cikkben olvasható. Aki nem tudott részt venni a koncerten, de szívesen csatlakozna az adománygyűjtő akcióhoz, megteheti az adomanyozz.hu oldalon keresztül.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád Csaba

Magyar Kurír