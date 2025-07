10 tonna papíráruval segítették az MMSZ által támogatott rászoruló gyermekeket

A több tízmillió forint értékű adomány több mint hatezer gyermek szükségletét fedezi legalább egy esztendeig a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben, óvodáiban, iskoláiban, a nevelőszülői hálózatban és a Máltai Sportegyesület (Máltai SE) programjában a hátrányos helyzetű térségekben.

Az adományt Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a Máltai SE sárkeresztúri játékosai vették át Vajda Attilától, a Vajda-Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától a Máltai Szeretetszolgálat központjában. Az eseményen Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója megemlékezett róla, hogy a Vajda-Papír és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködése 2020-ban kezdődött Kozma Imre atyával.

Hozzátette, a vállalat immár hetedik éve támogatja termékadománnyal a rászorulókat a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, és ez a jövőben sem lesz másként. Hangsúlyozta, hogy a hátrányos helyzetű emberek, családok, gyermekek megsegítése közös társadalmi kötelezettség, ezért kapcsolódik be a cég minden évben a karitatív szervezet programjaiba. Egyben szeretnénk felhívni a hazai vállalkozói réteg figyelmét is a társadalmi felelősségvállalás fontosságára – tette hozzá.

A Vajda Papír az idei évben több ezer hátrányos helyzetű térségekben, felzárkózó településeken élő gyermeket segít termékeivel. Egy teljes évre biztosítják a higiéniai papírtermékeket a Máltai SE programja, valamint az esélyteremtő gyermekprogramok intézményei számára az egész országban. A gyerekek mostantól a cég logójával díszített mezben léphetnek pályára. „Hisszük, hogy a sport ereje messze túlmutat a fizikai aktivitáson: közösséget épít, reményt ad, és lehetőséget teremt a társadalmi integrációra. A Magyar Máltai Sportegyesület tevékenysége jó példa arra, hogyan válhat a sport a szociális munka hatékony eszközévé, különösen a hátrányos helyzetű településeken” – mondta a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója.

A nehéz sorsú emberek felzárkóztatása csak akkor lehet sikeres, ha azt a többségi társadalom meghatározó személyiségei is fontosnak érzik, és a saját lehetőségeiknek megfelelően tesznek is érte. Az integrációt nem tekinthetjük a karitatív szervezetek feladatának, valódi megoldást csak széles körű összefogás hozhat. A Vajda Papír nyilvánosan vállalt elkötelezettsége évek óta pozitív példával szolgál, közös ügyünk melletti következetes kiállása mindenki számára fontos üzenetet közvetít. Ezért legalább annyira hálásak vagyunk, mint magáért az adományért, ami persze önmagában is jelentős, hiszen minden évben több tízmillió forint értékű termékkel segítik munkánkat – mondta Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

A két vezető ezt követően személyesen adta át a Máltai SE sárkeresztúri kis játékosainak a Vajda Papír ajándékcsomagjait és a cég logójával ellátott futballmezeket.

A Máltai SE-t 2013-ban alapította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, miután kiderült, hogy a közösséget építő sport a szociális munka egyik leghatékonyabb eszköze a legszegényebb családok által lakott területeken. Tizenkét év alatt egyértelművé vált, hogy a kistelepüléseken, telepeken szervezett csapatokban játszó gyermekek élete teljesebbé vált a pályán átélt élmények hatására, kitartóbbak, ügyesebbek, felelősségteljesebbek, szabálykövetőbbek lettek, és megtanulták, milyen az igazi csapatmunka.

„Amikor elkezdtük az edzéseket, sok gyerek azon volt, hogy egyedül rúgja be a labdát a hálóba. Időbe került, mire megértették, hogy gólpasszt adni pont akkora dicsőség, mint gólt rúgni. A településen U10-es, U12-es és U14-es csapata is van a Máltai SE-nek, és büszke vagyok rá, hogy a játékosaink az elmúlt években két alkalommal is fair play díjat kaptak a felzárkózó települések országos focibajnokságán, a Fete Kupán” – mondta el Farkas Edina, a sárkeresztúri Jelenlét Pont vezetője.

A Máltai SE hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi felzárkózását segítő sportprogramjai ma már több tucatnyi helyszínen zajlanak, a csapatok helyi, térségi és országos bajnokságban is indulnak, de a sportegyesület felnőtteket is indít, korábban férfi futsalcsapattal játszott az NB II-ben, jelenleg női futsalcsapatot (NB II) és utánpótláskorú, Bozsik-csapatokat versenyeztet Monoron, Gyöngyöspatán és Tiszaburán.

