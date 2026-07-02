15 éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat

A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzáskörzetében is végeztek gondozást. Majd a kis falvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat.

Bodogán László távozását követően Zajácz Gábor érkezett a parókiára 2016-ban, aki a fenntartói feladatok mellett a Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat lelkivezetését végzi.

A Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat intézményvezetőinek személye gyakran változott; az állandóság 2019-től következett be, amikor Listár István vette át az vezetői feladatokat. Zajácz Gábor parókussal karöltve stabilitást és biztonságot adó változásokat vezettek be, amelyek anyagilag stabilizálták a szolgálatot, emellett pedig pécsi viszonylatban jó hírnevet szerzett az intézmény az áldozatos, szakszerű feladatellátásnak köszönhetően.

A munkavállalók valamennyien szakképzettek, de a szakmai tudás mellett emberséget, lelki segítőkészséget és rugalmasságot is visznek az ellátottakkal való kapcsolatba. Többségük hosszú évek óta a Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat kötelékében állnak, megtalálták itt a helyüket. Jelenleg a gondozást főként már csak Pécs városában végzik – egy gondozónőt kivéve, aki Siklóson is lát el feladatokat.

Idén az a megtiszteltetés érte az intézmény munkatársait, hogy a kánoni vizitáció során, március 27-én Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitával találkozhattak, akivel megoszthatták hivatásuk örömeit, nehézségeit, feladatellátásuk szép és megindító részleteit.

Szöveg: Listár István

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír