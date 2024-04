15 éves a Szeretetláng Mozgalom – Jubileumi országos találkozó lesz Máriaremetén

Erdő Péter bíboros, prímás 15 évvel ezelőtt, 2009 pünkösdhétfőjén – sok száz hívő jelenlétében – jelentette be a máriaremetei kegytemplom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretetláng Mozgalmat: „Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária-tiszteletet hordoz. Kapjon hát egyházmegyénkben is elismerést, járuljon hozzá hívő közösségünk és népünk lelki megújulásához.”

A jubileumi találkozó programja:

9.00: a Szeretetláng-üzeneteket közvetítő Kindelmann Erzsébet asszony üdvözlő üzenete egy 1976-os – eddig ismeretlen – hangfelvétel lejátszásával

9.30: betegek rózsafüzére Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel. Különleges, a Szentírásból választott „titkokkal” imádkozva, a gyógyító Szűzanya kegyhelyén. A bevezető részben a Miatyánkot és a három Üdvözlégyet Erzsébet asszony imádkozza elő egy 35 éve készült hangfelvétel segítségével

10.30: szentmise, főcelebráns Kovács Zoltán, a Szeretetláng Lelki Napló teológiai cenzora. A szentmise végén megáldják azt az emléktáblát, amelyet a máriaremetei kegytemplomban helyeznek majd el, annak emlékére, hogy Erzsébet asszony számos Szeretetláng-üzenetet kapott ezen a helyen.

13.15: John Sullivan (USA), a Szeretetláng Mozgalom új nemzetközi vezetőjének előadása a Szeretetláng kegyelmi hatásairól.

15.30: Mohos Gábor püspök előadása a Szeretetláng Napló alapján: „Tüzet tűzzel oltunk, a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével”

16.30: gyógyító-dicsőítő szentségimádás Mohos Gábor püspök vezetésével

Bővebb információ a szeretetlang.hu@gmail.com e-mail-címen, illetve az esemény honlapján.

Forrás és fotó: Szeretetláng Mozgalom

