17 katolikus misszionáriust gyilkoltak meg 2025-ben

Még a meggyilkolt misszionáriusok és lelkipásztori munkatársak reménye is „halhatatlansággal teli remény, mert tanúságtételük a jó rossz felett aratott győzelmének próféciája marad”. Ez azoknak a mondatoknak az egyike, amelyet XIV. Leó pápa beszédéből választottak (Leó pápa a 21. század vértanúinak és hitvallóinak megemlékezésén elhangzott homíliája, 2025. szeptember 14.) bevezetőül a Fides missziós hírügynökség szokásos év végi jelentéséhez, amely az idén világszerte meggyilkolt misszionáriusokról és lelkipásztori munkatársakról szól.

Gyakran hiányosak az információk az életükről és haláluk körülményeiről – mindez azt mutatja, hogy a meggyilkolt misszionáriusok ebben az évben sem látványos tetteik miatt kerültek reflektorfénybe, hanem Krisztusról tettek tanúbizonyságot a hétköznapi életükben, még ha erőszakos és konfliktusok sújtotta környezetben is szolgáltak.

Néhány adat

2025-ben – a Fides hírügynökség által összegyűjtött információk szerint – a világon 17 katolikus misszionáriust gyilkoltak meg: papokat, szerzetesnőket, szeminaristákat, laikusokat.

Idén Afrikában ölték meg a legtöbb lelkipásztori munkatársat: összesen tíz misszionáriust (hat papot, két szeminaristát, két katekétát). Az amerikai kontinensen négy misszionáriust (két papot, két szerzetesnőt), Ázsiában egy papot és egy laikust, Európában egy papot gyilkoltak meg.

Az elmúlt években Afrika és Amerika váltogatják egymást az első helyen ebben a tragikus rangsorban.

Az Afrikában megölt tíz lelkipásztori munkatárs közül öt Nigériában, kettő Burkina Fasóban, egy Sierra Leonéban, egy Kenyában, egy pedig Szudánban vesztette életét. Az Amerikában megölt négy misszionárius közül két nővért Haitiben, egy papot Mexikóban, egy másik, indiai származású papot pedig az Amerikai Egyesült Államokban gyilkoltak meg. Az Ázsiában megölt két pap közül egyet Mianmarban brutálisan meggyilkoltak, a másikat pedig a Fülöp-szigeteken ölték meg. Az egyetlen, Európában megölt pap Lengyelországban vesztette életét.

A 2025-ben meggyilkolt lelkipásztori munkatársak között van a fiatal nigériai szeminarista is, Emmanuel Alabi, aki kényszermenetelés során halt meg, melyet a fogvatartói erőltettek rá, akik megtámadták az ivianokpodi kisszemináriumot, és miután megsebesítették, két társával együtt elrabolták. Evanette Onezaire és Jeanne Voltaire nővéreket a Haitit rettegésben tartó fegyveres bandák egyikének tagjai gyilkolták meg. Donald Martint, az első burmai katolikus papot a Mianmarban dúló polgárháborúban öltek meg. Testét szörnyű módon megcsonkítva találta meg néhány hívő a plébánia épületében.

A harmadik évezredben eddig, 2000 és 2025 között az egész világon 626 katolikus misszionáriust öltek meg.

„Ezek a testvérek is kudarcot vallott embereknek tűnhetnek, de ma látjuk, hogy ez nem így van. Ma is, mint akkor, áldozatuk elhalni látszó magja kicsírázik, gyümölcsöt terem, mert Isten rajtuk keresztül továbbra is csodákat művel, megváltoztatja a szíveket és megmenti az embereket.” (Ferenc pápa beszéde a déli Úrangyala imádság után, Szent István első vértanú liturgikus ünnepe, 2023. december 26.)

A Fides hírügynökség által több nyelven közreadott dokumentum részletesen tárgyalja a meggyilkolt misszionáriusok halálának körülményeit. A beszámoló angol nyelven IDE klikkelve, olasz nyelven pedig ITT érhető el.

Fordította: Hollósi Judit; a pápai szövegeket Tőzsér Endre SP fordította

Forrás: Fides

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír