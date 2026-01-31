20 éves a Mária Rádió Magyarországon – Beszélgetés Szabó Tamás elnökkel

Az alábbiakban részleteket olvashatnak a beszélgetésből.

– Hogyan született meg 20 évvel ezelőtt a magyarországi Mária Rádió (...)?

– Talán a Mária Rádió egészével érdemes kezdeni. 1983-ban egy kicsi olasz városkának a papja elkerült Međugorjéba, és nagyon megragadta Máriának az üzenete. Neki volt otthon egy lokális rádiója, ami az adott falu, vagy a falu plébániája nevét viselte. Hazament, és átkeresztelte Mária Rádióra ezt a kicsi rádiót, és feladott újsághirdetéseket, hogy jöjjenek az emberek, segítsenek neki egy nagy rádiót csinálni, hogy Máriának az üzenetét tudják közvetíteni. Néhány hónap múlva jelentkezett nála egy üzletember, Emmanuel Ferrario, akinek éppen akkoriban halt meg a felesége. (...) feladta az üzletét, átadta a családnak – egyébként sajtgyáros volt –, és beleállt a rutinjával ebbe a feladatba. Öt év múlva Olaszország legjobban hallgatható rádiója lett. Ennek volt a legtöbb antennája, és néhány hónap alatt kialakult a modell: önkéntesek csinálják, ne legyen benne reklám, politika, csak az Isten ügyei (...), és a hallgatók önkéntes adományaiból működjön és fejlődjön a rádió. Rá hét vagy nyolc évvel elindult az első külföldi Mária Rádió Lengyelországban. Nem volt terv, hogy építsünk egy multirádiót, egy nagy világrádiót.

(...)

A magyarországi Mária Rádió első kezdeményezését valamikor a ’90-es években, 1998–1999-ben Habsburg Mihály tette meg, akinek a fia egyébként pap, Rómában szolgál, és ő is ott hallotta a Mária Rádiót. Elment az olasz Mária Rádióhoz, és mondták neki, hogy csináld meg. Azonban (...) semmit nem tudtak csinálni 2002–2003-ig. Akkor engem talált meg a téma úgy, hogy 1998-ban voltam Kőszegen cursillón, és elkezdtem együtt dolgozni Gál Jenő verbita szerzetessel. 2000-ben azt mondta nekem, hogy na, fiam, magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót. (...) Azonban nem sikerült semmi, mert ugyan voltak önkéntesek, csak sugárzásjogot nem kaptunk, mert nagyon rossz híre volt akkoriban a Mária Rádiónak, teljesen alaptalanul. Itthon az volt elterjedve, hogy politizál a rádió, megzavarja a reklámpiacot. 2005 pünkösdjén, a csíksomlyói búcsú miséje után éjfélkor odamentünk néhány barátommal Máriához, és mondtuk neki: „Figyelj ide, ez a te rádiód, vagy a miénk? Mert nézd, itt mi dolgozunk vele több mint két éve, semmi eredmény nincs. Ha a te rádiód, akkor légy szíves, csinálj valamit. Akkor lesz, mert ha te nem csinálsz valamit, ha nem segítesz, akkor nem lesz a rádiódból semmi.” Ilyen egyszerűen elmondtuk neki ezt. (...) Két hónap múlva Budapesten eladó lett egy tönkrement, extrém liberális rádió, amit meg tudtunk vásárolni. Az olaszok adtak hozzá pénzt. 2006. január 16-án megszólalt a rádió. Ezért mondjuk, hogy 20 éves a műsora, de előtte már 5 évet dolgoztunk vele. 2006-tól pedig odáig fejlődött, hogy most van 23–24 frekvenciánk, a magyar népesség mintegy 60 százalékát elérjük, és ezen kívül és Erdélyben is van magyar nyelvű Mária Rádió.

– Mi a létjogosultsága a Mária Rádiónak napjainkban, miért van rá szükség? Hiszen egyre kevesebben hallgatnak rádiót is.

– Nemcsak a rádiózási szokások a kérdés, hanem az, hogy milyen világban vagyunk. (...) Eltűnt az érzék a transzcendens iránt. Ebben a helyzetben érdekes, hogy van egy rádió, ami semmi mással nem foglalkozik, mint a transzcendenssel, az Isten dolgaival, a vallással, a hittel – és azon belül is a kereszténységgel. (...) az emberekben van egy hiány, egy keresés, hogy meg kéne ragadni valamit a mély dolgokból. Mindenféle spirituális dolgokba belekezdenek, és akkor véletlenül találkoznak a rádiónak a hangjával. És ott megállnak. (...) az emberekben lévő hiány a keresésben megjelenik. A Mária Rádiónak az a jelentősége, hogy bármikor ott tudunk lenni véletlenül előttük.

(...) elindítunk egy olyan sorozatot, amely a világ összes Mária-kegyhelyét be fogja mutatni; elindítunk egy olyan sorozatot is, amely az európai kulturális utakat mutatja be. De törekszünk arra is, hogy többet találkozzunk az emberekkel. Mert túl a média jelenlétén és a média különféle formáin, a személyes találkozások elengedhetetlenek. Azt hiszem, hogy a dolgunk az, hogy (...) tanúságot tegyünk arról, hogy Isten van.

A Szabó Tamással készült teljes interjú ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír