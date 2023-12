2024-ben is megrendezi jótékonysági koncertjét az autizmussal élőkért a Ferences Rendtartomány

A 2009-ben, a ferences rend alapításának 800. évfordulóján elindított jótékonysági eseményt immár 15. alkalommal, a Zeneakadémia impozáns nagytermében pedig tizedszer rendezik meg 2024-ben. A rendezvény célja az elmúlt évek hagyományát követi: felhívni a figyelmet a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központra (ASK), és anyagi támogatást gyűjteni a gondozottak és az intézmény általános, valamint konkrét céljaira.

A soron következő koncertre egy csak erre az alkalomra összeállított zenei és művészeti koprodukcióval készülnek a neves előadóművészek. Az ASK egykori diákja, Mészáros Árpád gitáros; Bolyki Sára, a Jazzation énekesnője; Bubnó Tamás és Bubnó Lőrinc vezetésével a Szent Efrém Férfikar; illetve Dés László zeneszerző, szaxofonművész közös produkciója a jótékonysági koncerten debütál majd.

Az esemény különlegessége még, hogy 2023 és 2026 között öt különböző, 800 évvel ezelőtti, Szent Ferenc és a rend életében kiemelt eseményt ünnepel a ferences lelkiségi család világszerte. A 2024-es Ferences jótékonysági koncert ennek a jubileumi sorozatnak az égisze alatt valósul meg, konkrétan Szent Ferenc rendalapító stigmatizációjának ünnepi évében. A stigmatizáció, vagyis Krisztus szent sebhelyeivel való megajándékozottság figyelmünk középpontjába állíthatja az együttszenvedés (compassio), együttérzés, szolidaritás erényét, melyet a társadalom elesettjei vagy leggyengébbjei felé – ha csak egy koncert erejéig, de – most lehetőségünk nyílik gyakorolni.

A jótékonysági esemény kiemelt támogatója a MET Magyarország Zrt.

Az est fővédnökei Novák Katalin köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Koncertjegyek és a műsor részletes leírása ITT megtalálható.

Az esemény a Facebookon ITT érhető el.

Az autizmus spektrum zavar (ASD) olyan állapot, mely az átlagostól eltérő fejlődéshez vezet. A kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált állapot. A súlyosan érintettek egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak. Világszerte 75 millió, Magyarországon körülbelül hatezer gyermeket érint jelenleg. Forrás: Az autizmus arány országonként; WHO – Autizmus

„A gyerekek elsősorban gyerekek, nem autisták. A kicsik hamburgerezni szeretnének egy igazi étteremben vagy sütizni egy cukrászdában, de szóba jött az is, hogy kibérelhetnénk a gyöngyösi mozit. Régóta tervezzük játszóterünk fejlesztését is: jól jönne egy biztonságos, földbe süllyeszthető trambulin” – mondta Tóth Gyuláné Ágnes, az ASK intézményvezetője.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány több szociális intézmény fenntartója, köztük a gyöngyösi Autista Segítő Központé (ASK) is. Az 1999-ben alapított központ Magyarországon egyedülálló módon, komplex – oktatási-nevelési-szociális – segítséget nyújt autizmussal élő gyermekek és fiatal felnőttek, illetve családjaik számára. Jelen pillanatban az átmeneti és gyermekotthonokban huszonöt gyermek nappali, másik huszonöt állandó szociális ellátásban részesül, a karácsondi lakóotthonban pedig tíz felnőttnek biztosítanak ellátást és munkalehetőséget. Az intézmény számára az a legfontosabb, hogy a gyerekeket önellátásra neveljék, és képesek legyenek továbbtanulni. Ebben szüleik és hozzátartozóik is folyamatos támogatást kapnak.

A szervezők kérik, ha valaki nem tud elmenni a koncertre, de anyagilag megteheti, támogassák az Autista Segítő Központot! A nagylelkű adományokat előre is köszönik.

Legegyszerűbben a rendtartomány központi alapítványán, a Ferences Alapítványon keresztül lehet adományozni ITT.

További információk az intézményről és egyéb adományozási lehetőségekről az ASK honlapján érhetők el.

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír