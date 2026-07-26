23. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort

A táborban idén hat gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba.

A fiatalok Kárpátalja szinte minden szegletéből – többek között Bustyaházáról, Nevetlenfaluból és környékéről, valamint Ungvárról és az Ungvári járásból – érkeztek. A rendezvényen összesen 38 fiatal vett részt; az oktatókkal és a vezetővel kiegészülve pedig egy 45 fős, összetartó közösség formálódott a napok során.

A hétfőtől vasárnap délig tartó intenzív programkínálatban a közös imádság, a színvonalas zenei képzés és a változatos közösségi élmények harmonikusan egészítették ki egymást. A résztvevők naponta négy gitárórán vettek részt: két délelőtti és két délutáni foglalkozáson. Ezek során lépésről lépésre mélyíthették el elméleti és gyakorlati tudásukat.

A hitéleti programok a tábor mindennapjainak meghatározó elemei voltak. A résztvevők naponta szentmisén vehettek részt, amelyeket több alkalommal András Csaba jezsuita szerzetes mutatott be. Szerdán Csaba atyával koncelebrált Hortobágyi Arnold, míg csütörtökön a tábor kiemelt vendége, Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök mutatott be szentmisét a közösségnek.

A zenei képzés mellett a szervezők külön figyelmet fordítottak a fiatalok lelki és személyes fejlődésére is. A programban önismereti foglalkozások és sporttevékenységek (például a métázás) szerepeltek. A lelki elmélyülést szolgálták a különleges esti imádságok: a közbenjáró imával kísért szentségimádás és a „láthatatlan színház” keretében szervezett imaalkalom.

Vasárnap, a tábor ünnepélyes zárónapján a fiatalok az ungvári Szent György-templomban vettek részt szentmisén. A Petenko Miron atya által bemutatott gitáros misén a táborlakók maguk vállaltak zenei szolgálatot, amely során szívből jövő énekükkel és gitárjátékukkal tették még felemelőbbé és szebbé ezt a napot.

A 23. Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábor ismét lehetőséget adott a fiataloknak arra, hogy a zene, a hit és a közösség által megerősödjenek, új barátságokat kössenek, és megtapasztalják, milyen jó együtt lenni és közösen imádkozni.

Szöveg: Megyesi László diakónus, szervező, ifjúságpasztorációs felelős

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír