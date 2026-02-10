24. alkalommal imádkoztak elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzért a Szent István-bazilikában

2026 februárjának első szombatján számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban.

A különböző helyszínek elsőszombati térdeplő imádságáról képösszeállítás is készült.

Az elsőszombati alkalom videója ITT megnézhető .

A csíksomlyói bazilika előtti téren is 24. alkalommal imádkoztak együtt férfiak, amelyről ITT tekinthetők meg képek.

Horvát férfiak – immár megközelítőleg kétezren – harminc különböző köztéren imádkoztak Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

IDE kattintva térképen láthatók azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként imádkozzák magyar férfiak a szentolvasót.

A szervezők kérik, hogy akik már elkezdték az imádságot, ne fáradjanak bele, hanem folytassák kitartóan, hogy a kegyelem békét adó és védő palástját ezáltal is kiterjesszék és megerősítsék a Regnum Marianum földje és nemzete felett.

Kérik továbbá, hogy ahol elindult ez az imaforma, jelezzék a Mária Fiai, TÉRden álló Férfiak Szentolvasó–Rózsafüzér Ima Szövetsége és Missziója e-mail-címén (szivekszovetsegemisszioja@gmail.com), valamint küldjenek képet, összefoglalást, tanúságtételt, valamint imaszándékokat is.

Újabb és újabb bekapcsolódók

Más egyházmegyében is tervezik az imádság indulását, amelyre vonatkozóan néhány alapvető információ olvasható ITT.

„Imádkozzunk bátor férfi testvérekért, hogy vállalják ezt a szép meghívását és küldetését a Szűzanyának, hogy minél több helyen elinduljon a nyilvánosan mondott férfi szentolvasó ima elsőszombatonként! – fogalmaznak a szervezők. – Buzdítjuk férfi testvéreinket közös rózsafüzér-szentolvasó imádságra! Hívjuk, buzdítjuk férfi testvéreinket, hogy a helyi plébániákon indítsanak a plébánosok támogatása mellett, havonta férfi rózsafüzér imaalkalmakat, lehetőleg – nem kizárólagosan – személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap harmadik hetében.”

Köszönettel veszik, hogy ha elindult egy helyi rózsafüzért imádkozó férficsoport, értesítést küldenek róla e-mailben. Az alábbi oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, Mária Fiaihoz.

A térden álló szentolvasó ima bátorrá tesz

„A térden álló szentolvasó ima bátorrá tesz! Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren!” – szerepel a Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója imádságra hívó kiírásában.

A szervezők bíznak abban, hogy sikerül egyre jobban benépesíteni imádkozó férfiakkal a Szent István teret, „ezért különösen is kérjük Mária Fiait, hogy jöjjenek és hozzanak magukkal legalább még két imádkozó testvért minden egyes alkalommal, hogy megvalósulhasson az elsőszombati szentolvasó imádság ezer térden álló férfi imádsága által a Szent István téren, valamint lángra lobbanjon egyre több városban, településen a férfiak szívében a bátor, tanúságtevő” imádság és kegyelem lángja.

Márciusi TÉRdeplő rózsafüzér a Szent István-bazilika előtt

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalmát március 7-én tartják Budapesten, a Szent István-bazilika előtti Szent István téren.

Az aktuális havi imádság hirdetése már elérhető a www.mariafiai.hu oldalon.

A szervezők kérik a plébánosokat, hogy az előtte való hétvégén, február 28-án és március 1-jén hirdessék az alkalmat, valamint hogy az egyházközséghez tartozó férfiakkal együtt csatlakozzanak a Budapesten imádkozókhoz – ilyenformán lehet ez a plébániai férfiak zarándoklata Mária lábaihoz, az igazi férfiként példát adó Szent István királyunk nyomdokain.

„Mária Fiaiként kapcsolódunk a 2026. január 1-től induló engesztelő imamozgalomhoz a Szent Anna réten, a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnánál, vállalva egy óra imádságot a hónap folyamán” – szerepel a kiírásban. Erről bővebb információk ITT érhetők el.

Márciusban lesz kétéves a TÉRdeplő ima

A TÉRen való imádság után hívják a férfiakat, hogy vegyenek részt a férfiak Szent József-zarándoklatán, melyet március 7-én, szombaton tartanak Márianosztrán, Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével, a hivatásokért és a férfiak lelki megújuláásért.

A Szent István-bazilika előtt tartott TÉRdeplő imádság után személyautókkal indulnak Márianosztrára mindazok, akik szeretnének részt venni a zarándoklaton. Kérik, hogy aki tud szállítani résztvevőket, jelezze. Különösen is várják a különböző helyeken imádkozó férfi testvéreket egy találkozásra, ismerkedésre, lelki gazdagodásra.

A 12-től 16.30-ig tartó programról bővebben ITT olvashatnak az érdeklődők.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír