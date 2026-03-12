25. alkalommal gyűltek össze elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzér imára a Szent István-bazilikánál

Elsőszombaton számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfiak térdelve: Magyarországon húsz helyen, a határon túl további hat helyszínen imádkozzák együtt a szentolvasót hónapról hónapra. A helyszínek ITT láthatóak térképen is. A csíksomlyói bazilika előtti téren is 25. alkalommal imádkozott megközelítőleg háromszár férfi. Az erről készült képek ITT tekinthetők meg. Más nemzetek fiai is imádkoznak szerte a világban. Horvát férfiak például – immár megközelítőleg kétezren – harminc különböző köztéren imádkoztak ezen a szombaton Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

Az imádságok elindulásának második évfordulója alkalmából az imádság elején az alábbi újszövetségi igerészeket olvasták fel:

„Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Ő azt, aki bűnt nem ismert, »bűnné« tette értünk, hogy benne »Isten igazságossága« legyünk.” (2Kor 5,14–21)

„Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: »Asszony, íme, a te fiad!« Azután azt mondta a tanítványnak: »Íme, a te anyád!« És attól az órától magához vette őt a tanítvány.” (Jn 19,25–27)

A szentolvasó után az imádkozók egy nagy kört alkottak, a szövetség jelének kifejezéseképp, amit a rózsafüzér ima segítségével hoz létre szíveikben Mária Szeplőtelen Szíve által a kegyelem, hogy ezt a lángoló kegyelmet megosszák minden téren másokkal.

A szövetség jeleként megszentelt Szent Benedek-érmét osztottak a jelen lévő férfi testvérek részére.

Az öt előimádkozó átlagéletkora nem haladta meg a 18 életévet, ami azt mutatja, hogy születőben van a Mária Fiai ifjúsági tagozata. A szervezők kérik, hogy imádkozzunk ennek kiformálódásáért.

A résztvevők jelentős része rövid ünnepi agapé után elindult a férfiak Szent József-zarándoklatára Márianosztrára, ahol közös térdeplő imádság után, közös keresztúton, szentmisén erősíthették meg a Mária-fiúság identitását Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével.

Az elsőszombati ima és a zarándoklat keretében összesen ezer Mária-csodásérmet és Szent Benedek-érmet osztottak ki a résztvevők között, hogy ez is jele lehessen Mária fiai identitásvállalásának, hogy „férfiként mindannyian Mária Szeplőtelen Szívének Fiai vagyunk Krisztusban”.

Az elsőszombati alkalom videója ITT visszanézhető.

A szervezők úgy tudják, hogy más egyházmegyében is tervezik az imádság indulását, ezt elősegítendő összegyűjtöttek néhány alapvető információt, amely segít az indulásban.

A szervezők továbbra is buzdítják a férfi testvéreket a közös szentolvasó imádságra. Hívják őket, hogy helyben indítsanak – a plébánosok támogatásával – havi férfi rózsafüzér imaalkalmakat, lehetőleg – nem kizárólagosan – személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap 3. hetében. A szervezők köszönettel veszik, ha az ilyen imacsoportok megalakulásáról értesítést küldenek nekik e-mailben.

Emellett ezen az oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, Mária Fiaihoz.

A szervezők bíznak abban, hogy sikerül egyre jobban benépesíteni imádkozó férfiakkal a Szent István teret – ezért különösen is kérik Mária Fiait, hogy jöjjenek el minden alkalommal, és hozzanak magukkal legalább még két imádkozó testvért, hogy megvalósulhasson a cél, hogy az elsőszombati szentolvasó imádságot ezer férfi mondja térdepelve a Szent István téren, valamint lángra lobbanjon egyre több településen a férfiak szívében a bátor, tanúságtevő imádság és kegyelem lángja.

A következő elsőszombati imaalkalmat április 4-én, nagyszombaton tartják a Szent István-bazilika előtti Szent István téren.

Kérik a plébánosokat, hogy az előtte való hétvégén, március 28–29-én hirdessék az alkalmat, valamit a plébániai férfitestvéreket kísérjék el a közös imára – ez lehet a plébániai férfiak nagyböjti zarándoklata „Mária lábaihoz, az igazi fiúság és férfiasság példáját adó Szent István királyunk nyomdokain”.

Máriai Fiai csatlakoztak a január 1-jén indult engesztelő imamozgalomhoz a Normafánál, a Szent Anna-réti Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnánál, vállalva egy óra imádságot a hónap folyamán.

Az erről szóló bővebb információk ITT érhetők el.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

