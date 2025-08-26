300 gyerekhez juttat el tanfelszerelést a Katolikus Karitász Kárpátalján

A Perényi Zsigmond Középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket.

A tanévkezdési támogatás a Katolikus Karitász országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyprogramjának része, amely Magyarországon évente több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. A szervezet számára különösen fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben élő gyermekeket is támogassa ezekben a nehéz időkben.

A rendezvényen elsőként Nyibilevics Mónika, az iskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket: „Kiváltképp köszönjük az anyaországnak, hogy mellettünk állnak és támogatnak ebben a viszontagságos időszakban. Ez az iskola a mi otthonunk, itt formálódik a jövőnk, itt lobog a múltunk és jelenünk.

Amíg a Gondviselő szeretete önök által munkálkodik, addig nekünk, tanároknak és szülőknek is van erőnk a helytállásra. És van bizodalmunk abban, hogy a nagyszőlősi magyarságnak igenis van jövője itt, a szülőföldjén.”

Ezután Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója osztotta meg gondolatait:

Tudjuk, hogy a tanszercsomag nem old meg minden nehézséget, de kifejezése annak, hogy nem vagytok egyedül. Hogy van remény, és van, aki figyel rátok.

A Karitász nemcsak egyszeri adománnyal, hanem hosszú távú jelenléttel és támogatással szeretne segíteni, hiszen a gyermekek a jövőnk, és minden lehetőséget megérdemelnek arra, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő értékeket.”

Végül Fehér Ferenc, a kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója személyes élményeit felidézve elmondta: „Én azért dolgozom ma is a Karitásznál, mert gyerekként a nagymamám önkéntesként vitt magával segíteni másoknak. Az akkor átélt élmények határozták meg a hivatásomat. Nagy öröm számunkra, hogy ma iskolatáskákkal, tanszerekkel támogathatjuk a gyerekeket, hiszen ők az elsők, akik most ebből részesülnek, de folytatjuk a programot más településeken is.”

A Katolikus Karitász július végén indított „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű segélyakciója már több mint 1500 rászoruló gyermeknek segített tanszerekkel és utalványokkal. A cél, hogy szeptember végéig ez a szám elérje a legalább 3000 főt. A kezdeményezés nemcsak a tanévkezdést támogatja, hanem tehetséggondozó és fejlesztő programokkal, valamint ösztöndíj jellegű támogatással is motiválja a gyermekek kibontakozását és tanulmányi előmenetelét hazánkban.

A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 31-től szeptember 30-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében a hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatására és fejlesztésére fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján keresztül, „Iskolakezdés” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Forrás: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír