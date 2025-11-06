50. alkalommal zarándokoltak az Európai Útmutatók és Cserkészek roverei a franciaországi Vézelay-be

Európa szívében, közös úton

A Burgundia régió dombjai között fekvő Vézelay a katolikus világ egyik fontos zarándokhelye: innen indul a Szent Jakab-út egyik ága, és itt őrzik Mária Magdolna ereklyéit. Az elmúlt öt évtizedben több tízezer fiatal zarándokolt el ide, hogy a hitben és a cserkészúton való kitartásban megerősödjék. Az Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetségének (Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe – UIGSE-FSE) idei eseménye különösen ünnepélyes volt: a jubileumon több mint 3600 fiatal férfi vett részt Európa számos országából – például Franciaországból, Németországból, Lengyelországból, Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából, Romániából, Ausztriából, Svájcból, Kanadából és Magyarországról is.

A résztvevők három napon át gyalogoltak, imádkoztak, énekeltek, és közösen ünnepelték az Eucharisztiát, míg végül megérkeztek a vézelay-i apátság Szent Magdolna-bazilikájához, ahol szentmisével és közös fogadalomújítással zárult a zarándoklat.

Az út maga a hivatás

A zarándoklat lelkisége a rover életformából fakadt: a rover ugyanis nem pusztán „utazó”, hanem olyan fiatal ember, aki az élet útját keresi, hogy felelősen, hittel és szolgálattal éljen. A közös zarándoklat ennek jelképe volt:

úton lenni Isten felé, testvérként egymás mellett.

„A rover élete nem a kényelmes megérkezésről szól, hanem a hűséges úton maradásról.

Krisztus velünk jár, és bennünk lakozik: Ő az, aki erőt ad, amikor az út meredek, és reményt, amikor az éjszaka leszáll”

– fogalmazott Dominique Rey fréjus-touloni megyéspüspök.

„Vézelay nem csupán egy hely, hanem találkozás Istennel és Európa testvéri közösségével. Megható volt látni, hogy

több ezer fiatal ugyanazt a hitet éli meg különböző nyelveken, de egy szívvel”

– mondta a zarándoklatról szólva egy hazai rover.

Jubileum és küldetés

Az 50. jubileum alkalmat adott a visszatekintésre is: az első vézelay-i rover zarándoklatot 1975-ben tartották, alig száz résztvevővel. Azóta azonban az esemény a katolikus cserkészmozgalom egyik legjelentősebb nemzetközi találkozójává nőtte ki magát. A jubileumi ünnepségen a korábbi zarándoklatvezetők is jelen voltak, köszönetet mondva mindazoknak, akik az évek során őrizték és továbbadták a hit és a szolgálat lángját.

A zarándoklat üzenete ma is aktuális: a hit, a közösség és a béke útját keresni egy megosztott világban.

Szöveg: Jankovics Emília

Fotó: Scouts d’Europe / UIGSE-FSE

Forrás: Vatican News; Église Catholique de France, UIGSE-FSE

Magyar Kurír