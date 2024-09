A 32. Országos Találkozóját tartja Szegeden a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetsége

A találkozó helyszíne: Városi Sportcsarnok, 6726 Szeged, Temesvári körút 33.

Idei találkozónk vezérigéje: „Mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét” (1Pét 1,8b–9).

Ez az idézet felhívja a figyelmünket arra, hogy lehetőségünk van örömmel eltelni; felhívja a figyelmünket az üdvösségünk távlatára és annak közeledésére, és mindenekelőtt magára az üdvösségre, ami nem más, mint az Isten boldog színelátása, a közösségünk a mennyei Atyával. Mindennek a középpontjában az Istennel való kapcsolat áll a jövőben is, és mai életünkben is.

Az Egyház erre az évre az imádság évét hirdette meg. A találkozó két fő tanítója, Varga László püspök és Gájer László is az istenkapcsolatról szóló beszédeiről, hiteles istenkapcsolatot és imaéletet tükröző életükről ismertek. Ők is bőséggel megtapasztalták a Szentlélek munkáját az életünkben, így a Szentlélekből a tanításokban sem lesz hiány, de megszólalnak majd további tanúságtevőink is a Szentlélek mai tetteiről.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a találkozóra, hogy minél többen megújult istenkapcsolattal és ujjongó örömmel tegyünk tanúságot arról, hogy elközelgett az Isten országa!

További információ és jelentkezés, valamint jegyek vásárlása előzetesen IDE kattintva kedvezményesen igényelhetők, illetve a találkozó napján a helyszínen vásárolhatók.

Az Országos Találkozóra autóbuszokat is indítunk Szegedre. A buszok október 12-én reggel indulnak, és késő este érnek vissza. A buszra ITT lehet jelentkezni.

Beszállási lehetőségek:

Vác: Deákvári templomnál és a Művelődési ház előtt;

Dunakeszi;

Budapest, Népliget

Árak:

Vácról és Dunakesziről 8000 Ft oda-vissza

Budapestről: 7000 Ft oda-vissza

Az árak csak az utazás költségét tartalmazzák, az országos találkozóra külön kell jegyet vásárolni, amelyet IDE kattintva lehet megtenni.

A pontos találkozóhelyeket és indulási időt válaszlevelünkben fogjuk megírni. Várható indulás Vácról 06.00, Budapestről 06.30 felé, visszaérkezés pedig 21.30–22.00 felé, viszont ez a megállók számától még változhat, figyeljétek majd a visszajelző e-mailünket.

A buszra csak oda-vissza lehet jelentkezni. (Ha csak oda vagy csak vissza szeretne valaki jönni, akkor is a teljes ár fizetendő. Az utazás átruházható, de ebben az esetben küldjétek el nekünk az utas nevét.)

Jelentkezési és fizetési határidő szeptember 30. hétfő. A jegyeket banki átutalással lehet fizetni, vagy ha ez nem megoldható, kérvényezhető készpénzes fizetés.

A jegyeket szeptember 30-ig lehet visszamondani, ezután nem tudjuk visszatéríteni az utazás díját, csak új jelentkező esetén. (A jegyek átruházhatók.)

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás

Magyar Kurír