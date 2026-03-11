A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (10/36)

„Szeresd Uradat, Istenedet […], és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mt 22,37–39)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

A pozitív önszeretet, mint a békesség forrása.

Negatív önszeretet, azaz nárcisztikus önszeretet (Tükröm, tükröm, mondd meg nekem, ki a legszebb a világon?). Ilyenkor azért szeretem magamat, amit megvalósítottam, amit birtoklok, és amit elértem az életben. Következményei az összehasonlítgatás, verseny és magány (algoritmusok „játékszereivé” lettünk).

Pozitív önszeretet, amikor Isten ajándékaként szeretem önmagamat. Mint aki a Szeretet ajándéka, akit feltétel nélkül szeret a mennyei Atya – azért, mert vagyok. Ekkor a többiek már nem vetélytársak, hanem a testvéreim.

Gyümölcse a szív békéje, mert jól érzem magam a saját bőrömben. Ez az igazi identitásunk: (gyermek) (barátok, megváltottak) (szentély).

„Él benned egy bárány és egy oroszlán. A szellemi érettséget az a képesség mutatja, hogy hagyod a bárányt és az oroszlánt egymás mellé heveredni. Az oroszlán a felnőtt, agresszív éned, az a részed, amely kezdeményez és döntéseket hoz. Ott van azonban a félős, sebezhető bárány is benned, akinek szeretetre, támogatásra, megerősítésre és táplálásra van szüksége. Amikor csak az oroszlánnal törődsz, hamar túlfeszíted a húrt és kimerülsz. Ha csak a bárányra figyelsz, könnyen áldozatává válhatsz a vágynak, hogy mások segítségére várj.” (Henri J. M. Nouwen: A szeretet belső hangja)

A szív békéje abban áll, hogy a benned élő oroszlánt és bárányt teljes mértékben felvállalod.

Utazásra hívlak benneteket, befelé! Adjatok időt magatoknak!

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír