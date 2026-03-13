A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (12/36)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Miért bocsássunk meg?

Mert parancsunk van rá: „Bocsássatok meg!” „Szeressétek ellenségeiteket!” „Legyetek irgalmasok!”

Mert akkor Isten sem tud megbocsátani nekünk! „De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6,15)

Mert nekünk is megbocsátottak: Isten is és mások is.

„Mert nem vagyunk állatok!” (Szolzsenyicin)

Mert az összegyűjtött haragból gyűlölet lesz, ami gyűl-öl-ölet.

Mert tele lesz a lelkiismeret „málhazsákja” a harag köveivel, és nem tudjuk folytatni az utunkat.

Mert a haragtól megbetegszünk.

Nem elég megbocsátani, bocsánatot is kell kérni!

Isten képmásai vagyunk, ezért a szívünk mélyén nagyon erős a megbékélés utáni vágy.

Erkölcsi érzékünk megsértése mindig haragot vált ki bennünk.

Bocsánatkérés nélkül pedig eluralkodik a harag, a bosszú és a személyes igazságszolgáltatás.

Nem növekszünk a szabadságban, ha bezárjuk magunkat érzéseink és emlékeink börtönébe.

Miért kérjünk bocsánatot?

Mert annak lettünk a képmásai, aki maga az Igazság és az Irgalom.

Mert bűntől sebzett a természetünk és a szeretetet mindig elrontjuk.

Mert kiűzettünk a Paradicsomból, és azóta szellemi harc van.

Mert szükségünk van valakire, aki megbocsát!

Ez az összefoglalás tömör. Bontsátok ki, különösen azokat a mondatokat, amelyek rátok is vonatkoznak!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír