A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (13/36)

A békességteremtés nyelve a közös ima
„Ne féljetek!” (Mt 14, 27)
Hogyan lehetnénk az egység kovászai, ha fenntartjuk a megosztottságot? Anne Lamott szerint az Egyházban „az elidegenedéshez ragaszkodni halálos. Olyan, mint patkánymérget inni, majd a patkány kimúlását várni.”
Szükségünk van az imára, mert az imában mindig afelé fordulunk, aki a közösséget megformálta, nem egymáshoz imádkozunk, hanem együtt Istenhez.
Az ima a közösség lételeme! (ökumenikus imahét)
Ima nélkül az Egyház gyorsan klubbá silányul, amelynek van ugyan sok közös ügye, de nincs közös elhivatottsága.
Az ima mindig Isten jelenlétének megvalósulása a népe tagjai között. Az ima és közösség úgy fonódik egybe, mint az összekulcsolt kéz.
Közösség nélkül az egyéni ima könnyen énközpontú lesz és különcködéssé fajul, az egyéni ima nélkül viszont a közösség imája hamar értelmetlen és gépies cselekvéssé válik.
A hit megbékítő és gyógyító szerepe (Thomas Halik)
„A kölcsönös közöny jelentésében felfogott »tolerancia« már nem elégséges. [...] A kereszténységnek az ökumenizmus a leghitelesebb és legmeggyőzőbb arca.
Ha a Katolikus Egyház csakugyan katolikus akar maradni, komolyan kell vennie küldetése egyetemességét.
A kereszténységen belüli ökumenikus kísérleteknek is át kell lépniük az Egyház korlátjain, és hozzá kell járulniuk az emberi közösségek közti határok ledöntéséhez.
Teilhard szerint is az a kereszténység küldetése, hogy bevigye az emberi közösségek világméretű egyesülésébe a feltétel nélküli végtelen szeretet energiáit.”
