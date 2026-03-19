A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (18/36)

Ha változást szeretnél, változz!

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

A változás iránya a nyolc boldogság megélése. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

Aki lélekben szegény, az lemond arról, hogy saját korlátozott tapasztalatát állítsa mércéül mások számára.

Aki lélekben szegény, az már nem várja el, hogy a másik is úgy gondolkodjon, úgy viselkedjen, úgy imádkozzon és úgy éljen, ahogyan ő.

Aki lélekben szegény, az meglátja, hogy a történelem hosszabb az életünk történeténél, és Isten hatalmasabb a saját magunk által megformált „istenkénknél”.



Az örömhír képes legyőzni a félelmeinket!

Az evangélium még mindig képes lángra gyújtani bennünket, életkortól függetlenül. Lehetnek lángoló szívű testvérek 70-80 évesen is. Nem csak a fiatalok tudnak égni és lángolni Krisztusért.

Ez a feltétele annak, hogy a világ szívét megváltoztassuk. Isten szava az a forrás, amely forradalmi változást tud hozni kinek-kinek a szívében. Az evangélium belülről formál át, amikor megadjuk magunkat a Szeretetnek.

Ehhez meg kell érteni, hogy mindnyájan egy Atyának vagyunk a gyermekei, mindannyian testvérek vagyunk. Akármilyen a származásunk, a bőrünk színe, akárhonnét jöttünk, testvérek vagyunk Krisztusban.

Gondoljátok végig, mekkora változás lenne, ha így mernénk gondolkodni és ebből fakadóan cselekedni!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

