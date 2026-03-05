A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (4/36)

Miből fakadt Krisztus békéje?

A mennyei Atyával való egységéből. Kijelenti: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,30) és később „Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.” (Jn 14, 20) – azt kéri övéitől, hogy ebben higgyenek!

Szent Pál szerint a mi békességünk Jézus Krisztus. Az ő békessége pedig maga az Atya, a vele való egység. Amennyiben fontos számunkra Krisztus békéje, naponta törekednünk kell a mennyei Atyával való kapcsolat mélyítésére.

Hogyan? Az Ige ismerete, szeretete, hittel való tettekre váltása és az erről való tanúságtétel által. Az Oltáriszentség előtti csendes jelenlét, vagy a sebzett, szegény, peremre jutott és „leselejtezett” testvéreinkkel való találkozások által.

Az ima, az imádás és a dicsőítés ugyanúgy képes elmélyíteni az Atyával való személyes kapcsolatot – mint a fentiek –, lehetőséget adva arra, hogy betöltsön bennünket Krisztus békéje.

Fontos követni az ő példáját, s gyermeki bizalommal ráhagyatkozni a mennyei Atyára. „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34); vagy „de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te” (Mk 14,36), és a teljes önátadásban, még a kereszten is: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23,46)

A Szentlélek kiáradásával megteremtette annak lehetőségét, hogy az ő bennünk való léte és az ő másokban való léte számunkra is az egység és a béke forrása lehessen.

Engedjük megtörténni azt, ami már megtörtént! Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál közelebb lehetünk minden embertársunkhoz.

Beszéljetek erről, és arról is, mit jelent engedelmeskedni a mai körülmények között Isten szavának.

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír