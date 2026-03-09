A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (8/36)

A szívünk békéje

„Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert belőle indul ki az élet.” (Péld 4,23)

A szív lényünk középpontja, Isten „lakóhelye” és titokzatos cselekvésének színtere. A szíved foglalt, azé, aki meghalt érted.

Bennünk él és mi őbenne! – ez a keresztségünk drága ajándéka, a békességünk alapja!

Mit tehetünk a szívünk békéjéért?

Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat – annak felismerése, hogy mi is részesei vagyunk a bennünk és körülöttünk kialakult békétlenségnek.

Bűnbánat és bocsánatkérés – önvád és bűntudat helyett. Amennyiben ő a mi békességünk, akkor kiengesztelődhetünk a bűnös énünkkel is.

Megbocsátás és a kiengesztelődés – az adósságok elengedése – elhatározás, döntés és a „másolatok” átadása Jézusnak, kiengesztelődés – hajlandó vagyok ott lenni, ahol ő van.

A szívünk betöltése – az evangéliummal és Krisztus személyével, szemlélésével, az ő szeretetével, mert a szív bőségéből szól a száj.

Önmagunk szeretete és elfogadása – elvezethet a békéhez, mert jobban, sőt jól fogjuk érezni magunkat a bőrünkben. (Mustó Péter SJ)

Az összehasonlítgatás felszámolása – többé már nem titulusok, vélemények, szerepek, kapcsolatok vagy összeköttetések mentén határozzuk meg önmagunkat.

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.” (Ef 3,16–17)

Utazásra hívlak benneteket, befele!

Akik szeretnék felszámolni a bennük és körülöttük lévő békétlenséget, azokat meghívom erre az útra. Nem megy egyszerre, de aki kitart, az megtapasztalja Isten újjáteremtő erejét!

Adjatok időt magatoknak!

Osszátok meg egymással, hogy ti miben látjátok a szív békéjét és hallgassátok meg egymást!

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

