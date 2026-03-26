A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (25/36)

Békességteremtés a megatrendek korában I. (Johannes Hartl előadása nyomán)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Az első megatrend:

Mindent, és lehetőleg gyorsan!

A technológiai fejlődésnek köszönhetően felpörgött az életünk (az utazás, a kommunikáció sebessége, a megjelenő könyvek mennyisége, a filmek).

Nem lettünk okosabbak, csak az információ, a tudás mennyisége növekszik szédítő sebességgel. Fiataljaink a technika segítségével többet tudnak, mint adott esetben a nevelőik, a tanáraik vagy a szüleik.

A gondolkodásra, a megfontolásra, az értékelésre nem jut időnk, nincs csendünk. Pörög az egész, és az algoritmusok még inkább felpörgetik.

A technika által mi magunk is egyre jobban pörgetjük az életünket. Olyanok vagyunk, mint a búgócsiga, amelyet nem a gyerekek, hanem az élet igazi ellensége, a sátán pörget. Egészen addig, amíg kipörget bennünket a munkából és a kapcsolatainkból.

„Az állandó sietség egy szociopata ragadozó, amely szabadon garázdálkodik a társadalmunkban.” (John Mark Comer)

Hogyan teremthetünk békét?

Szükség van a nemzedékek közötti kiengesztelődésre, mert a generációk közötti megosztottság a gonosz műve.

A fiatalok hitelességre, stabilitásra vágynak, és szükségük van az idősek tapasztalatára, bölcsességére.

Kevesebb időt tölts a technikai eszközökkel, és adj több személyes időt a szeretteidnek.

Lassítsatok, a Szentháromságban nem rohangál senki, mi pedig benne élünk!

