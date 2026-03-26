A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (25/36)

Békességteremtés a megatrendek korában I. (Johannes Hartl előadása nyomán)
„Ne féljetek!” (Mt 14,27)
Az első megatrend:
Mindent, és lehetőleg gyorsan!
A technológiai fejlődésnek köszönhetően felpörgött az életünk (az utazás, a kommunikáció sebessége, a megjelenő könyvek mennyisége, a filmek).
Nem lettünk okosabbak, csak az információ, a tudás mennyisége növekszik szédítő sebességgel. Fiataljaink a technika segítségével többet tudnak, mint adott esetben a nevelőik, a tanáraik vagy a szüleik.
A gondolkodásra, a megfontolásra, az értékelésre nem jut időnk, nincs csendünk. Pörög az egész, és az algoritmusok még inkább felpörgetik.
A technika által mi magunk is egyre jobban pörgetjük az életünket. Olyanok vagyunk, mint a búgócsiga, amelyet nem a gyerekek, hanem az élet igazi ellensége, a sátán pörget. Egészen addig, amíg kipörget bennünket a munkából és a kapcsolatainkból.
„Az állandó sietség egy szociopata ragadozó, amely szabadon garázdálkodik a társadalmunkban.” (John Mark Comer)
Hogyan teremthetünk békét?
Szükség van a nemzedékek közötti kiengesztelődésre, mert a generációk közötti megosztottság a gonosz műve.
A fiatalok hitelességre, stabilitásra vágynak, és szükségük van az idősek tapasztalatára, bölcsességére.
Kevesebb időt tölts a technikai eszközökkel, és adj több személyes időt a szeretteidnek.
Lassítsatok, a Szentháromságban nem rohangál senki, mi pedig benne élünk!
Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye
