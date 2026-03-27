A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (26/36)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)
A második megatrend:
A csordaszellem
Az erős emóciók, amelyeket a közösségi médiából ránk zúduló képek tömege még inkább felerősít. A következmény, hogy gyanakodva nézünk mindenkire, aki kilóg a tömegből.
Olyan mennyiségű információ árad ránk, hogy már nem tudjuk áttekinteni a számtalan tanulmányt, kutatást, elemzést, cikket. A fél- vagy hamis információk is nehezítik a tájékozódást, a megfontolt döntést, ami pedig bizonytalanságot, s ezáltal félelmet gerjeszt.
Ez a félelem éppúgy globálissá válik, ahogyan az egész világunk, és ennek gyakran az a következménye, hogy a csordaszellem, az indulatok könnyen elragadnak bennünket.
A helyzet fokozódik, és könnyen elszabadulnak az indulatok. Háború van, ahol mindent szabad.
Hogyan teremthetünk békét?
Állj ki a sorból!
Mondj ellent a gyanakvás démonának, és építsd a bizalom ösvényeit.
Csökkentsd a bevitt információk mennyiségét, és helyette az igazsággal, Isten igéjével töltsd csordultig a szívedet!
Űzd el a félelem démonát, és mondj igent az erőszakmentes kommunikációra.
Ünnepeld meg, hogy egyéniség vagy, egyedi és megismételhetetlen csoda!