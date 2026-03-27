A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (26/36)

Nézőpont – 2026. március 27., péntek | 9:40
Varga László kaposvári megyéspüspök március 1-jétől közös gondolkodásra hív a nagyböjt idején: „Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem ezen a közös úton!” Az alábbiakban a sorozat huszonhatodik részét olvashatják.

Békességteremtés a megatrendek korában II. (Johannes Hartl előadása nyomán)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

A második megatrend:

A csordaszellem

Az erős emóciók, amelyeket a közösségi médiából ránk zúduló képek tömege még inkább felerősít. A következmény, hogy gyanakodva nézünk mindenkire, aki kilóg a tömegből.

Olyan mennyiségű információ árad ránk, hogy már nem tudjuk áttekinteni a számtalan tanulmányt, kutatást, elemzést, cikket. A fél- vagy hamis információk is nehezítik a tájékozódást, a megfontolt döntést, ami pedig bizonytalanságot, s ezáltal félelmet gerjeszt.

Ez a félelem éppúgy globálissá válik, ahogyan az egész világunk, és ennek gyakran az a következménye, hogy a csordaszellem, az indulatok könnyen elragadnak bennünket.

A helyzet fokozódik, és könnyen elszabadulnak az indulatok. Háború van, ahol mindent szabad.

Hogyan teremthetünk békét?

Állj ki a sorból!

Mondj ellent a gyanakvás démonának, és építsd a bizalom ösvényeit.

Csökkentsd a bevitt információk mennyiségét, és helyette az igazsággal, Isten igéjével töltsd csordultig a szívedet!

Űzd el a félelem démonát, és mondj igent az erőszakmentes kommunikációra.

Ünnepeld meg, hogy egyéniség vagy, egyedi és megismételhetetlen csoda!

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

