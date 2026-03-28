A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (27/36)

Békességteremtés a megatrendek korában III. (Johannes Hartl előadása nyomán)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

A harmadik megatrend

Kiszámítható látszatvilág

A legfőbb „árucikk” nem az olaj, a fegyver, az élelmiszer, hanem az emberek figyelme. A média minden eszközzel arra törekszik, hogy minél többünk figyelmét lekösse. A legnagyobb kincs, ha a különböző felületeket tömegesen használjuk, és így azokon hatalmas ára van a reklámfelületnek.

Végső soron a figyelmünk lebilincselésével a szívünk megszerzése a cél.

A digitális igénykielégítés, sőt igénygenerálás óriási üzlet. A digitalizáció abba az irányba terel bennünket, hogy „felköltözzünk az internetre” beszélgetni, játszani, és most már egyre többet dolgozunk is ebben a virtuális világban. A látszatvilág, amelyet hatalmas erőkkel építenek körülöttünk, hogy ide menekülhessünk a fárasztó és kiszámíthatatlan valóságból.

Hogyan teremthetünk békét?

Költözz le az internetről!

A reklámok mindig elbűvölnek, lenyűgöznek és manipulálják a szabadságunkat. A látszatvilág mozgatója a sátán, aki mindig karnevált, fesztivált gerjeszt, fenntartói pedig a háttérben lévő cégek, érdekeltségek.

A hazugság atyja szuggerál, mindig elbűvöl, az idődre, szabadságodra és a szívedre pályázik. A Szentlélek pedig inspirál, vonz, indít, és igazi szabadsággal ajándékoz meg.

Legyél jóban a Szentlélekkel, és tanuld meg meghallani az indításait.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

