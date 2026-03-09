A böjt zenei világa – Bizánci dallamok a Görögkatolikus Múzeumban

„Egy idős atya mondta nekem, hogy ő azt sajnálja, hogy nagyböjt csak egyszer van egy évben, merthogy 80–90 életévnél nem lehet megélni egy nagyböjtöt, mert a húsvétot minden vasárnap megünnepeljük” – idézte fel a koncerten Bubnó Tamás Liszt-díjas karnagy.

A Szent Atanáz Kórus szakmai vezetője a böjti dallamok sajátos világába vezette be a közönséget.

A böjti énekek csendesebbek, visszafogottabbak, jól illeszkednek Nagy Szent Bazil Liturgiájához vagy az Előszenteltek Liturgiájához. Ugyanakkor – mint arra Bubnó Tamás is rámutatott – ezek a dallamok nem a szomorúságot hordozzák.

„Ez nem egy szörnyű dallam, vagy nem arra kell gondolni, hogy szörnyűséget éneklünk ilyenkor, hanem egyszerűen visszalépünk az ujjongásból, mert majd úgyis jön a húsvét és úgy is fogunk ünnepelni” – fogalmazott a karnagy.

Hozzátette: a bizánci hagyományú területeken minden ország saját zenei világot formált. „Mindenkinek más. Más a görögöknek, a mediterráneumnak, a ciprusiaknak, más nekünk, a románoknak, az ukránoknak. Nagyon sokféle kultúra jön és adja össze mindazt, ami van neki évszázadok alatt. Ez nem kevés!” – fejtette ki.

A dallamok különlegességét Bubnó Tamás abban látja, hogy nem egyetlen zeneszerző alkotásai, hanem évszázadok alatt formálódtak. „Ez nem olyan, hogy egy zseniális zeneszerző írta volna, hanem ez egyszerűen kialakult sok száz év alatt; mindenki hozzátette, amit tudott, aztán meghalt, de a dallam itt maradt” – mondta, párhuzamot vonva a népzenei hagyománnyal is.

A koncert egyik visszajáró vendége, Karsainé Vaskó Mária szerint Bubnó Tamás közvetlensége külön értéke ezeknek az alkalmaknak. „Bubnó Tamás mindig olyan népszerűen, olyan közvetlenül tud beszélni egy-egy témáról. Most a böjt mindenkit érdekel, hogy fogyókúra vagy böjt, ő ezt vajon hogy fogalmazza meg számunkra...” – mondta.

A Görögkatolikus Múzeumban már megszokott gyakorlat, hogy rendszeresen zenei programokkal várják az érdeklődőket. Szabó Irén igazgató hangsúlyozta: „Múzeumunkban már hagyomány a nyitás óta, hogy a Szent Atanáz Kórus közreműködésével a nyíregyházi és az ide érkező vendégeket szeretnénk bevezetni a keleti egyház zenei életébe.”

Hozzátette, nagy szerencsének tartják, hogy a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán tanító Bubnó Tamás a kórus szakmai vezetőjeként helyben segíti a munkát, és már két éve tartanak zenetörténeti jellegű kurzusokat.

A görögkatolikus egyházban február 16-án, vajhagyó vasárnap kezdődött a negyvennapos böjti időszak. A múzeumban megszólaló bizánci dallamok azt üzenték: a testi lemondás időszaka egyben lelki gazdagodás is lehet – és

a csendesebb hangokban is ott rejlik a húsvét örömének ígérete.

Szerző: Z. Pintye Zsolt/nyiregyhaza.hu

Fotó: Farkas Friderika/Görögkatolikus Metropólia

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír