A bőkezűség 150 éves gyümölcse – A Váci Egyházmegyei Könyvtár jubileumi konferenciája

A konferencián neves könyvtárosok, történészek, irodalomtörténészek, muzeológusok és levéltárosok ismertették a könyvtár létrejöttében, gyűjteményének gondozásában, gazdagításában jelentős szerepet vállalt püspökök, papok, szerzetesek életútját, a könyvtári állomány gyarapításának, megőrzésének, rendszerezésének jelentős eseményeit.

Varga-Kohári Mária könyvtárvezető köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy másfél évszázad munkájával csodálatos gyűjtemény jött létre, amely hozzájárul ahhoz a különleges hangulathoz és szellemi gazdagsághoz, amely körülveszi a könyvtárat. Akik keresik a tudást, fontosnak tartják a múlt értékeinek megőrzését, és ez reményt ad a könyvtáros szakmának – mondta.

Vác 950 éves történetének jelentős mozzanata az egyházmegyei könyvtár 150 évvel ezelőtti életre hívása – hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyéspüspök. – A könyvtárban az embert megérinti a könyvek illata; könyvtár az a hely, ahol olvasni és tanulni kell – fogalmazott a főpásztor. Az olvasás fontosságát Ferenc pápa is kiemelte Az irodalom szerepéről a képzésben című levelében, amelyből egy részletet idézett a püspök: „Sok tudós állítja, hogy az olvasás szokása számos szempontból pozitív hatással van az ember életére. Segít bővíteni a szókincsünket, s ezáltal fejleszti értelmünk különféle aspektusait. Emellett serkenti a képzelőerőt és a kreativitást. Lehetővé teszi, hogy megtanuljuk választékosabban kifejezni magunkat. Emellett javítja a koncentrációs képességünket, csökkenti a kognitív hanyatlás szintjét, csillapítja a stresszt és a szorongást.” Kívánom, hogy a visszatekintés a könyvtár történetére tartsa ébren a könyvek iránti szeretetünket, gyarapítsa szellemi kincseinket, egyházmegyénket, és ez hasson városunkra, hazánkra, nemzetünkre is – zárta megnyitó beszédét Marton Zsolt püspök.

Két szekcióban hangzottak el az előadások, Varga Lajos váci segédpüspök és Szelestei Nagy László irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár vezetésével.

Az egyházi könyvtárak 21. századi szerepét és kihívásait figyelembe véve Baranya Péter, a Piarista Központi Könyvtár vezetője, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke a digitális jelenlét szükségességéről, a közös adatbázisokról és a digitalizált könyvek versenyképességéről beszélt. Kiemelte, hogy az egyházi könyvtárak ma missziós szerepet is betöltenek.

A könyvtáralapító Peitler Antal József püspök életútját, az életút kiemelkedő eseményeit Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője mutatta be. Előadásában többek között a Fraknói Kutatócsoport által a közelmúltban megjelent Püspöklexikon című kiadványra támaszkodott. Elmondta: Peitler Antal József Budán és Bécsben a király szolgálatában állt Leo Thun vallás- és közoktatásügyi miniszter mellett, és püspökké szentelésének évében, 1859-ben Bécsből érkezett a Váci Egyházmegyébe, ahol haláláig teljesített szolgálatot. Iskolákat, templomokat, plébániákat hozott létre és újított fel. Rendezte a papok jövedelmét, nyugdíjalapot állított fel, és tanítói állásokat létesített. A közművelődés terén legkiemelkedőbb alkotása a Váci Egyházmegyei Könyvtár alapítása volt 1875-ben, melyre magánvagyonából több mint 40 ezer forintot áldozott és ennek köszönhetően épült meg az az épület, amely mind a mai napig otthont ad a könyvtárnak.

Forró Katalin, a váci Tragor Ignác Múzeum nyugalmazott igazgatója Csávolszky József kanonok életéről, a Tragor Ignác Múzeum alapításáról és a Váci Egyházmegyei Könyvtárhoz fűződő kapcsolatáról tartott előadást, amelynek első könyvtárosa is volt. Elmondta: a kanonok aktív, folyamatosan dolgozó, sok feladatot ellátó ember volt, aki Varázséji Gusztáv hagyatékából annak múzeumtervét valósította meg a jövő nemzedéke számára. A néhány hónapig működő múzeum anyagát a Váci Egyházmegyei Könyvtár fogadta be és tette látogathatóvá a kanonok halála után.

Koltai András, a Piarista Rend Magyar Rendtartománya Központi Levéltárának vezetője előadásában ismertette, hogy az egykori piarista pap könyvtáros, Holl Béla vezetésével alakították ki a Váci Egyházmegyei Könyvtár muzeális könyvtárrészét. Nevéhez kötődik olyan ritkaságok felfedezése, mint az Ecsegi Kódex egyik legrégebbi betlehemes feljegyzése, illetve a Káldi Biblia fordításának autográf töredéke.

A Vác történetét hat kötetbe szerkesztő Karcsú Antal Arzén ferences szerzetes 19. században végzett kutatómunkájáról Tömördi Viktor OFM, a Sapientia Hittudományi Főiskola tanára értekezett. Az 1880–1888 között íródott munka új módszert honosított meg a források felkutatásával és a tények több szempont alapján történő értékelésével. Karcsú Antal Arzén szerzetes az egyházmegyei, káptalani, uradalmi, városi, kolostori irattárakban gyűjtött adatokat foglalta össze a kötetekben. A hatodik kötet foglalkozik az egyházmegye, a káptalan, a plébániák, kolostorok, tanintézetek, egyletek történetével. Az a szándék vezette, hogy ha elvesznének az általa még fellelhető iratok, saját történeti munkáján keresztül az utókor számára akkor is hozzáférhetővé váljanak az adatok. Vác város történetének ilyen formában történő feldolgozása korszakalkotó munka volt.

A szentszéki jóváhagyással az Esztergomi Főegyházmegye élére állított Endrey Mihály püspök életútját, majd az állami hatóságok által kikényszerített 1958-as lemondását Lieber Katalin egyházmegyei bíró ismertette részletesen előadásában. A könyvtár 20. századi kéziratainak rendezése során kerültek elő a főpásztor kéziratai, amelyek számos, életútjához kapcsolódó kérdésre választ adtak és adhatnak még a továbbiakban.

Varga Lajos segédpüspök, váci gyűjteményi prefektus a délutáni szekciók nyitóelőadásában elmondta, hogy bár a Váci Egyházmegyei Könyvtár a legkésőbbi alapítású a hasonló könyvtárak között, állományát tekintve egyedibb, mivel nem kizárólag egy püspöki gyűjteményre épült: Peitler Antal könyvtára mellett egyesítette a szeminárium könyvtárát és szerzetesi könyvtárakat is. A könyvtárnak jelenleg is van tudományos értéke. Legrégebbi dokumentumtöredéke a 9. század első feléből származik, emellett jelentős a Káldi Biblia-töredék is. Muzeális gyűjteményét már az 1960-as években elkülönítették; jelentősek a héber kéziratok az állományban, egyedi a szertartáskönyv-gyűjteménye és a 600 tételes térképtára, valamint a 2000-es években elkészült ősnyomtatvány-katalógusa. A digitalizált állományban már 70 ezer tétel érhető el.

Az Egyházmegyei Könyvtárban őrzött többszáz éves, a kozmográfiák korát idéző Johann Baptist Homann Atlas Novus-áról Both Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára; a váci püspöki könyvtárban található örmény kötetekről és a közvélemény által kevéssé ismert örmény katolikus férfi szerzetesrend, a mechitaristák könyvnyomdájának 18–19. században betöltött szerepéről Kovács Bálint armenológus tartott előadást.

Michael Friedrich Althann váci püspök könyvtárának dél-itáliai vonatkozású köteteit Kuti Alexandra muzeológus; Kámánházy László püspök könyvtárának könyveit Szádoczki Vera irodalomtörténész mutatta be.

Kővári Réka egyházzenész, népzenekutató azokat a kántorkönyveket hozta magával, amelyek a történeti betlehemesekhez köthetőek és a Váci Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményének részét alkotják. Ezeket az énekeket a konferencia résztvevőivel együtt el is énekelték.

A konferencia programját a Váci Egyházmegyei Könyvtár bejárata mellett elhelyezett emléktábla avatása tette igazán ünnepivé, amellyel az utókor a könyvtáralapító püspök előtt tiszteleg.

Peitler Antal József váci megyéspüspök merész és előremutató döntést hozott, amikor saját vagyonából könyvtárat építtetett és a püspöki, a káptalani és a szemináriumi könyvtárak gyűjteményeinek egyesítésével létrehozta a Váci Egyházmegyei Könyvtárat. A közel húszezer kötettel nem csupán értékes dokumentumokból álló gyűjteményt hozott létre, hanem egy olyan műhelyt is, amelynek küldetése, hogy a tudomány és a kultúra eszközeivel az evangelizáció szellemi forrásává váljon – mondta az ünnepélyes eseményen Varga-Kohári Mária könyvtárvezető.

Matkovich Ilona polgármester arról beszélt az emléktábla-avatáson, hogy több olyan alakja van a történelemnek, akik ismeretlenek maradnak a többség számára, pedig értéket teremtettek, példát mutattak, alázattal végezték a munkájukat, mint Peitler Antal József püspök is, aki a kortársak leírásai szerint rendkívül jóindulatú, jószívű főpásztor volt. Fontos pillanat a mai nap, amikor a Váci Egyházmegyei Könyvtár fennállásának 150. évfordulója és alapítójának, Peitler Antal József püspök halálának 140. évfordulója alkalmából emléktáblát kap az alapító – mondta a polgármester.

Az emberi lélek nagy ajándéka, hogy az ember emlékezni tud, azonban az emlékezet befogadóképessége lehatárolt és az ember halandóságával elvész a megszerzett tudás is – fogalmazott Varga Lajos püspök, a gyűjtemény prefektusa. – A leírt gondolatok azonban továbbadják mindazokat az értékeket, tudást, ami az emberben megszületett. A könyvtár egyik feladata pedig ennek a tudásnak, információnak a megőrzése, valamint az, hogy mindezt hozzáférhetővé tegye mindenki számára – mondta a váci segédpüspök, majd megáldotta az emléktáblát.

A 150 éves jubileum alkalmából készített emléktáblát Mihályi Anna és Laczik Csaba szobrászművészek, valamint Klimász János kőfaragó mester készítette.

