A Boldogasszony Iskolanővérek jubilánsait ünnepelték Budapesten

Az ünnepi szentmisét Berhidai Piusz ferences provinciális mutatta be, akihez több lelkigyakorlat emléke fűzi a Boldogasszony Iskolanővérek közösségét.
„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?” (Mt 9,15) – hangzott az evangéliumban. A ferences tartományfőnök Jézusnak e mondatához kapcsolódan kiemelte:
miközben a reménytelenség kísértése vesz bennünket körül, ne feledkezzünk meg róla, hogy az Eucharisztiában ma is velünk van Jézus.
Éppen úgy figyel ránk, mint azokra az emberekre, akik között élt a földön.
Amikor a bénának nem azt mondta, hogy „Gyógyulj meg!”, hanem azt, hogy „Bocsánatot nyertek bűneid”, akkor megmutatta, hogy
mindenkit személyesen ismer, úgy ahogyan van. Ez a reményünk.
A prédikáció egy másik gondolatát, melyet a régi tömlő és új bor képéhez kapcsolt Berhidai Piusz OFM, azóta is derűsen idézgetik a közösségben: A ferencesek „nyolcadik” szentsége az „Így szoktuk”.
„Elmondhatjuk, hogy ebben a Boldogasszony Iskolanővérek hasonlítanak a ferencesekhez, hiszen bőven akadnak »Így szoktuk« helyzetek a mi közösségi életünkben is – néha kerékkötőként, máskor éppen a gördülékenység jegyében” – vallják beszámolójukban az iskolanővérek.
„A mostani ünnepen mindenképpen az utóbbi értelemben véve folyamodtunk szép szokásainkhoz” – írják a szerzetesnővérek.
Nagy szeretettel készültek személyes hangvételű köszöntésekkel, apró ajándékokkal, saját készítésű jubileumi gyertyákkal, virágdíszekkel. A már régebb óta énekelt kórusművek mellett újakat is tanultak Vera nővértől.
A szentáldozás után mindnyájan megújították fogadalmunkat, és hálatelt szívvel énekelték el a mindig megható Suscipe me Domine imádságot és a Te Deumot.
„Nagy öröm volt számunkra az intenzív tanév fáradalmai után ismét együtt lenni nővértársainkkal Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Makóról, az erdélyi és a délvidéki missziónkból.
Alapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia szavai kísérhetnek bennünket a nyári hónapokban: »Ne feledkezzünk el se Márta tevékeny szeretetéről, se Mária figyelmes jelenlétéről, és amikor eljön az ideje, Jézus lábainál pihenjük ki magunkat!«”
Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek
Fotó: Jónás Jácint
Magyar Kurír
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