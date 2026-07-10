A Boldogasszony Iskolanővérek jubilánsait ünnepelték Budapesten

Megszentelt élet – 2026. július 10., péntek | 14:31
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A Boldogasszony Iskolanővérek budapesti rendházában tartott háromnapos tartományi találkozó fénypontjaként július 4-én a rend jubilánsait köszöntötték. Kinga, Csilla és Réka nővér 35., Róza és Erzsébet nővér 55 éve tették le első fogadalmukat; a Münchenben szolgáló Andrea nővérért is imádkoztak, aki szintén 35 éves jubiláns. Az iskolanővérek személyes hangvételű beszámolóját szerkesztve közöljük.

Az ünnepi szentmisét Berhidai Piusz ferences provinciális mutatta be, akihez több lelkigyakorlat emléke fűzi a Boldogasszony Iskolanővérek közösségét.

„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?” (Mt 9,15) – hangzott az evangéliumban. A ferences tartományfőnök Jézusnak e mondatához kapcsolódan kiemelte:

miközben a reménytelenség kísértése vesz bennünket körül, ne feledkezzünk meg róla, hogy az Eucharisztiában ma is velünk van Jézus.

Éppen úgy figyel ránk, mint azokra az emberekre, akik között élt a földön.

Amikor a bénának nem azt mondta, hogy „Gyógyulj meg!”, hanem azt, hogy „Bocsánatot nyertek bűneid”, akkor megmutatta, hogy

mindenkit személyesen ismer, úgy ahogyan van. Ez a reményünk.

A prédikáció egy másik gondolatát, melyet a régi tömlő és új bor képéhez kapcsolt Berhidai Piusz OFM, azóta is derűsen idézgetik a közösségben: A ferencesek „nyolcadik” szentsége az „Így szoktuk”. 

„Elmondhatjuk, hogy ebben a Boldogasszony Iskolanővérek hasonlítanak a ferencesekhez, hiszen bőven akadnak »Így szoktuk« helyzetek a mi közösségi életünkben is – néha kerékkötőként, máskor éppen a gördülékenység jegyében” – vallják beszámolójukban az iskolanővérek.

„A mostani ünnepen mindenképpen az utóbbi értelemben véve folyamodtunk szép szokásainkhoz” – írják a szerzetesnővérek.

Nagy szeretettel készültek személyes hangvételű köszöntésekkel, apró ajándékokkal, saját készítésű jubileumi gyertyákkal, virágdíszekkel. A már régebb óta énekelt kórusművek mellett újakat is tanultak Vera nővértől.

A szentáldozás után mindnyájan megújították fogadalmunkat, és hálatelt szívvel énekelték el a mindig megható Suscipe me Domine imádságot és a Te Deumot.

„Nagy öröm volt számunkra az intenzív tanév fáradalmai után ismét együtt lenni nővértársainkkal Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Makóról, az erdélyi és a délvidéki missziónkból.

Alapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia szavai kísérhetnek bennünket a nyári hónapokban: »Ne feledkezzünk el se Márta tevékeny szeretetéről, se Mária figyelmes jelenlétéről, és amikor eljön az ideje, Jézus lábainál pihenjük ki magunkat!«”

Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek

Fotó: Jónás Jácint

Magyar Kurír

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