A Boldogasszony Iskolanővérek jubilánsait ünnepelték Budapesten

Az ünnepi szentmisét Berhidai Piusz ferences provinciális mutatta be, akihez több lelkigyakorlat emléke fűzi a Boldogasszony Iskolanővérek közösségét.

„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?” (Mt 9,15) – hangzott az evangéliumban. A ferences tartományfőnök Jézusnak e mondatához kapcsolódan kiemelte:

miközben a reménytelenség kísértése vesz bennünket körül, ne feledkezzünk meg róla, hogy az Eucharisztiában ma is velünk van Jézus.

Éppen úgy figyel ránk, mint azokra az emberekre, akik között élt a földön.

Amikor a bénának nem azt mondta, hogy „Gyógyulj meg!”, hanem azt, hogy „Bocsánatot nyertek bűneid”, akkor megmutatta, hogy

mindenkit személyesen ismer, úgy ahogyan van. Ez a reményünk.

A prédikáció egy másik gondolatát, melyet a régi tömlő és új bor képéhez kapcsolt Berhidai Piusz OFM, azóta is derűsen idézgetik a közösségben: A ferencesek „nyolcadik” szentsége az „Így szoktuk”.

„Elmondhatjuk, hogy ebben a Boldogasszony Iskolanővérek hasonlítanak a ferencesekhez, hiszen bőven akadnak »Így szoktuk« helyzetek a mi közösségi életünkben is – néha kerékkötőként, máskor éppen a gördülékenység jegyében” – vallják beszámolójukban az iskolanővérek.

„A mostani ünnepen mindenképpen az utóbbi értelemben véve folyamodtunk szép szokásainkhoz” – írják a szerzetesnővérek.

Nagy szeretettel készültek személyes hangvételű köszöntésekkel, apró ajándékokkal, saját készítésű jubileumi gyertyákkal, virágdíszekkel. A már régebb óta énekelt kórusművek mellett újakat is tanultak Vera nővértől.

A szentáldozás után mindnyájan megújították fogadalmunkat, és hálatelt szívvel énekelték el a mindig megható Suscipe me Domine imádságot és a Te Deumot.

„Nagy öröm volt számunkra az intenzív tanév fáradalmai után ismét együtt lenni nővértársainkkal Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Makóról, az erdélyi és a délvidéki missziónkból.

Alapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia szavai kísérhetnek bennünket a nyári hónapokban: »Ne feledkezzünk el se Márta tevékeny szeretetéről, se Mária figyelmes jelenlétéről, és amikor eljön az ideje, Jézus lábainál pihenjük ki magunkat!«”

Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek

Fotó: Jónás Jácint

Magyar Kurír