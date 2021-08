A csend szigete a város közepén – Veszprémben látható a pálos rendtörténeti vándorkiállítás

A Boldog Özséb rendalapító halálának 750. évfordulóján útra kelt busz számos településen járt már határokon innen és túl; Veszprémbe Badacsonytomajról érkezett és Erdélybe megy tovább, hogy végül Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson fejezze be a több mint másfél éves körútját.

A pálos rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, amely a mai napig működik. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig Pécsett.

Szabó János gazdasági helynök a megnyitón felidézte a pálosok történetét, illetve megemlítette, hogy a főegyházmegye területén is számos emléket őrzünk a rendtől. Így a Nagyvázsony melletti Szent Mihály-kolostor kövei is a pálosoktól származnak, ám a kolostor a törökdúlás áldozata lett.

A helynök hozzátette: tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a zaj kívül is, belül is, és azt kívánta, hogy mindenki találja meg a csend azon szigeteit, ahol Istennel találkozhat; akár ezen a kiállításon is, a város közepén egy rövid időre elcsendesedhetnek a látogatók.

Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a szerzetesrendek a tudás, az innováció, a hit és a nemzeti tudat őrzői voltak a történelem során, és azok ma is. A pálosok abban is példát mutatnak, hogy miként lehet megőrizni és bemutatni hagyományainkat – hangsúlyozta az alpolgármester.

A kiállítást Puskás Antal, a pálos rend tartományfőnöke nyitotta meg. Felidézte Szent Maximilian Kolbe életét: a kapucinus a lengyelek vértanúja, önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett 1941-ben az auschwitzi koncentrációs táborban. Ugyanakkor ő volt az, aki korát megelőzve rádiót telepített a kolostorba, ahol élt. Úgy vélte, Isten üzenetét el kell juttatni mindenhova. Ezt a szemléletet kívánják a kiállítás szervezői is követni.

A megnyitón Zsilinszky Cecília Mária-énekeket énekelt, valamint elmondta a Veszprémhez kötődött pálos szerzetes, Ányos Pál versét.

A tárlat – amely ingyenes – augusztus 6-ig tekinthető meg a Veszprém Hotel előtti parkolóban naponta 10 és 18 óra között.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

