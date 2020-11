A digitális hitoktatás kérdései – A német Eulenfisch magazin példája

Nagyon szeretem a könyveket, és egészen biztosan sokáig lesznek is még könyvek. De azért mélyebbre is kell fúrnunk, és másképpen is be kell mutatnunk tartalmakat. Amikor digitális hitoktatási anyagokat készítünk, lényegében olyan helyzetben vagyunk, mint egy múzeum: a múzeumok is hagyományokat őriznek, és a határaikba ütköznek, ha minden digitalizálódik. A nyomtatott médiumból mi is sokat tudunk meríteni, a nyomtatott anyagokat digitálisan tovább tudjuk fejleszteni, s vegyes formátumokat tudunk létrehozni. És ennek alapján azután az eredeti formákhoz is újszerűen tudunk viszonyulni.

Ma persze sokkal nagyobb igény mutatkozik a digitális ajánlatok iránt.

A járvány előtt nyomós érveket kellett felsorakoztatnunk, ha meg akartunk győzni valakit a digitális munka fontosságáról. A járvány kitörése óta magától értetődő, hogy ez nagyon fontos.

Nem lehet olyan a didaktikánk, mint korábban, s az egyházmegyéknek sürgősen új digitális támogatórendszerekre van szükségük a hitoktatáshoz. El kell gondolkodnunk rajta, milyen legyen a hitoktatók képzése a jövőben. A digitális lehetőségektől az egész még korántsem lesz egyszerűbb: ez az árnyoldala az új fejleményeknek. A digitális elképzelések intelligens megvalósításához olyan kompetenciákra van szükség, amelyeket először meg kell tanítani, és ez nem megy azonnal. Ez a kihívás a következő években is jelen lesz.

Az új fejlemények előnye, hogy letehetjük a klasszikus tankönyveket, s egyénre szabottabb és érzelemtelibb tartalmakat tudunk nyújtani. Így pedig jobban alkalmazkodni tudunk a diákok eltérő tudásszintjéhez és tanulási magatartásához.

Ha jól végezzük a munkánkat, kiderül, hogy a hittan nagyszerű tantárgy, amely fel tudja tárni a világot, s meg tudja mutatni, milyen az értelmes élet.

A digitalizálódás végső soron nagy esélyt nyújt a hitoktatásnak, mert így már virtuálisan el lehet látogatni a Szentföldre, vagy éppen be lehet járni egy székesegyházat. Ilyesmi pedig korábban elképzelhetetlen volt.

Forrás és fotó: a Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala



Magyar Kurír