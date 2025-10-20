A Fatimai Szűzanyát köszöntötték a vajdasági Martonoson

Savelin Zoltán martonosi plébános nagy odaadással szervezte meg a fatimai ünnepséget, amely minden évben sokakat vonz, nemcsak helyieket, hanem az ország más vidékeiről és külföldről érkező zarándokokat is, hogy együtt imádkozzanak és megújítsák hitüket a Szűzanya oltalma alatt.

Nemcsak vallási esemény, hanem a közösség összetartozásának és hitbeli elkötelezettségének szép kifejeződése is.

Fazekas Ferenc szabadkai püspök homíliájában a hit, a bűnbánat és a béke üzenetét állította a hívek elé, felidézve a fatimai gyermekek példáját és a Szűzanya szeretetteljes üzenetét.

A szentmise után hagyományosan gyertyás körmenet indult a falu központjában. Az esti fények között a hívek énekszóval és imádsággal vonultak végig a kijelölt útvonalon.

A körmenetben ezúttal is részt vettek a martonosi iskola hittanos diákjai, akik mécsesekkel, fehér kendőkkel és égő gyertyákkal jelölték az utat, szimbolikusan is megvilágítva a Szűzanya és a hívők közös zarándokútját.

Szöveg: Bende Teodóra

Fotó: Szél János/Pannon RTV

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír