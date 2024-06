A Fehér Atyák sokrétű támogatást nyújtanak a reményvesztett Burkina Fasó-i fiataloknak

„Ahol biztos kikötőt találhatnak a fiatalok, ahol reménységet találnak nehézségeik közepette, ahol tanulhatnak, ahol lelkivezetőt találnak, akivel megoszthatják, mire lenne szükségük” – ez a Pelikán Nevelési-Oktatási Központ, amely a Fehér Atyák kongregációjához tartozó Augustine Rotshak Gonsum vezetésével működik Burkina Faso fővárosában, Ouagadougou-ban, a Paspanga nevű városrészben. A Nigéria északi részéből származó misszionárius a Fehér Atyák francia ajkú, nyugat-afrikai tartományához tartozik.

„Diákjaink többnyire szegény családokból származnak, akik nem tudnak iskolába járni – mondta el a misszionárius a Fides missziós hírügynökségnek. – Van köztük, aki árva, és a rokonainál él, nem részesül semmilyen támogatásban. Van, aki terrortámadás miatt hagyta el faluját, szüleivel és barátaival együtt. És vannak sokan, akik különböző okokból kimaradtak az iskolából évekkel ezelőtt. Olyan fiatalokat is támogatunk, akik kényszerűségből hagyták el otthonukat, vagy hajléktalanná váltak, és nincs mellettük egy felnőtt sem, akihez fordulhatnának.”

A nevelési-oktatási központban nem csupán tanulásra nyílik lehetőségük a fiataloknak, „a találkozásnak és a személyes fejlődésnek is teret adunk – magyarázta Augustine atya. – A más vallásokhoz tartozó fiatalok találkozhatnak az istentiszteleti helyeken kívül, és együtt küzdenek meg a problémákkal. Egész évben vannak találkozóink, ahol beszélgetünk többek között a békéről, kiengesztelődésről, társadalmi kohézióról, vallásközi párbeszédről, ökológiáról és klímaválságról. Vannak a kultúrának szentelt napok, amikor az értékeink, hagyományaink, szokásaink kerülnek terítékre. Szoktunk beszélgetni a készségek, az önbizalom és önértékelés fejlesztéséről is, vagy arról, hogyan lehetséges integrálódni a folyton változó társadalomba. Felveszünk olyan gyerekeket is, akik többszörösen megbuktak a BEPC vizsgán (Brevet d’Etude de Premier Cycle, 16 évesen tehető le a tanulmányok lezárásaképp – a szerk.) vagy az érettségin; segítünk nekik azzal, hogy a nemzeti tanterv anyagából korrepetáljuk őket. Van könyvtárunk, ahol iskolai olvasókönyveket, regényeket és vallásos irodalmat is találnak.”

„Természetesen – hangsúlyozta a szerzetes – nemcsak a találkozásra és fejlődésre adódik lehetőség, hanem lelki dimenziója is van a helynek; elsősorban az Istennel való találkozás színtere. Van kápolnánk, amely mindennap nyitva van, ahova a diákjaink és mások is, az utcáról, bejöhetnek imádkozni. A nem katolikus diákok is gyakorolhatják hitüket a szabad termeinkben. Hogy mindezeket a céljainkat elérjük, kialakítottunk belső szabályokat, melyek utat mutatnak.”

A Pelikán Központot 1992-ben alapította Edouard Duclos atya, Afrika-misszionárius. A pelikán a kongregációjuk, a Fehér Atyák jelképe. Amikor nem tud mást adni fiókáinak, a pelikán vérével táplálja őket, mint ahogy sok misszionárius vértanúként életét adta Isten gyermekeiért. Edouard Duclos 2021-ben hunyt el, 97 évesen, amelyből hetven évet töltött missziós szolgálatban, javarészt Burkina Fasóban.

A Fehér Atyák és a Fehér Nővérek társasága már nevével: Afrika Misszionáriusai (MAfr) is kifejezi a rendjük hivatását: Afrikában és Afrikáért jött létre a kongregáció, amely apostoli élet társasága; papok, megszentelt életet élő világi testvérek és szerzetesnővérek alkotják, akik afrikai testvéreikkel együtt dolgoznak, odafigyelve problémáikra, elkötelezetten a jövőjük iránt.

Az Afrika Misszionáriusai kongregációt Lavigerie bíboros 1868-ban alapította Algírban. Elsődleges célja az volt, hogy az észak-afrikai muszlimok között legyen a keresztény szeretet tanúja, de a rend úgy döntött alakulásakor, hogy fő célja egész Afrika evangelizálása legyen. Ehhez elsősorban helyben alakítanak ki apostoli közösségeket. A Fehér Atyák minél teljesebben igyekeznek alkalmazkodni a helyi kultúrához, és kiállnak a társadalmi igazságtalanság ellen. Valamennyi szerzetes megtanulja működési területének afrikai nyelvét. Céljuk az is, hogy a helyi közösségekből neveljenek ki papokat.

